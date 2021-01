Müller Cecília: érkezhetnek az unión kívüli vakcinák

Ezeket Szijjártó Péter fogja felkutatni.

A járvány továbbra is velünk van - közölte az operatív törzs szokásos sajtótájékoztatóján az országos tisztifővorvos. Müller Cecília jelezte, egész Európában, több helyen ismételten megnőtt a fertőzéseknek a száma. Magyarországon a második hullámnak a csúcsát már elértük, egy lefelé menő szakaszban vagyunk. Ugyanakkor a védelmi intézkedések betartása rendkívül továbbra is rendkívül fontos. Meglátása szerint csak akkor lehet ezeken lazítani, ha már kellő számú beoltott van, illetve sokan természetes úton, de átestek a fertőzésen. Beszámolója szerint a következetes védelmi intézkedések miatt alakul kedvezően a fertőzötteknek az aránya, bizonyos járványügyi adatok sokkal kedvezőbbek, mint két héttel azelőtt. Arról is beszélt, hogy szerda estig 96 101 fő kapta meg a vakcinát. Az oltóhelyek folyamatosan működnek, ugyanakkor csak annyi oltást tudnak beadni, amennyi az országba érkezik. Jellemzően hetente kapnak újabb szállítmányt. Jelenleg a Pfizer és a Moderna terméke áll rendelkezésre. Éppen emiatt szeretnék kibővíteni a rendelkezésre álló vakcinák körét. Megbízták Szijjártó Pétert azzal, hogy keressen egyéb vakcina-beszerzési forrásokat is az uniós kereten felül.

"Minden forrást, ami biztonságos, hatékony vakcina-forrást jelenthet Magyarország számára, felkutatunk és beszerzünk." - fogalmazott Müller Cecília.