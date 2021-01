Orbán Gáspár a Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjasaként járhatott a brit elit akadémiára

Még az is előfordulhat, hogy a kormánypárti publicistát kilakoltatják.

"Az előző vezetéstől örökölt bérlakásrendszerrel kapcsolatos visszásságokat a kezdetektől fogva nem a nyilvánosság, hanem a jog erejével kívántuk rendezni" - közölte V. Naszály Márta, I. kerületi polgármester. Hozzátette, ez alapján azonnal megkezdték a szerződésállomány felülvizsgálatát, így 2020 nyarán az önkormányzat több polgári peres eljárást is indított színlelt lakáscserék miatt. Ezek között akkor még nem szerepelt Bayer Zsolt ügye, ugyanakkor szeptemberben a kormánypárti publicista az Azonnali nevű hírportálnak adott interjúban gyakorlatilag bevallotta, hogy a törvény kijátszásával jutott vári lakáshoz. Az interjú megjelenése után az önkormányzat soron kívül megvizsgálta a Bayerhez köthető összes szerződést, mely eljárás során jogi szakértők véleményét is kikérték. Ennek során bebizonyosodott, hogy a kerületet hátrány érte, a publicista lakáscseréje ugyanis színlelt volt, ráadásul Bayer ennek tökéletesen a tudatában volt. "A jogi szakvélemény alapján az önkormányzat pert indít az ügyben" - közölte a polgármester. V. Naszály Márta leszögezte, hogy a Bayer-ügy nem esett különleges eljárás hatálya alá. Az önkormányzat a publicistáéval párhuzamosan számos más szerződést is átvizsgált, mely alapján további bírósági eljárásokat indítanak. A polgármester végül kitért az előző polgármester, Nagy Gábor Tamás szüleinek exkluzív műemléklakás-bérlési ügyére is. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a szerződést az önkormányzat újabb két évvel meghosszabbította, hiszen a család és az előző vezetés örökbérleti szerződést kötött. "A helyes persze az volna, ha a bérleti díjat a helyi rendeletnek megfelelően meg tudnánk emelni, de arra a Fidesz által tavaly év végén elfogadott kormányrendelet nem ad lehetőséget. Az önkormányzatok ugyanis idén év végéig nem emelhetnek adókat, díjakat"- mondta, hozzátéve: ezen vélhetően a már előkészített, s éppen a társadalmi egyeztetés szakaszában lévő új lakásrendelet fog segíteni, mely megnyugtatóan rendezi majd a budavári ingatlanok ügyét.