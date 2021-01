Méregdrága vesszőfutás: Sokat bukik a BKV, amiért évek óta nem hirdetett győztest a reklámtenderen

Schmidt Jenő TÖOSZ elnök szerint az önként vállalt feladatok után várhatóan nem kapnak kompenzálást az iparűzési adó felét elvesztő nagyvárosok.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke valószínűnek tartja, hogy a 25 ezer fő alatti településeknek is kérni kell az iparűzési adó megfelezése miatt kieső bevételek kompenzálását, bár – mint mondta –, az eljárás technikájáról nem esett szó. Ugyanígy nem tudták meg az önkormányzati szövetségek vezetői a belügyi és pénzügyi tárca több vezetőjével tartott egyeztetésen, hogy mikor és pontosan miről kezdődnek a beígért egyéni tárgyalások a kormány és a 25 ezer főnél nagyobb települések vezetői között. Az önkormányzati szövetségek szerették volna, ha ezeknek az egyéni alkuknak is rögzítették volna a feltételrendszerét, de Schmidt Jenő úgy látja, a kormánynak nem célja egy ilyen átlátható szempontrendszer kidolgozása. A majdnem 1700 települést képviselő önkormányzati szövetség vezetője biztosra veszi, hogy április előtt nem lesz egyeztetés a városokkal, mert március 15-ig érkezik be a tavalyi adóbevallás és az idei kedvezmény alapján fizetendő iparűzési előleg, ami az egyezkedés alapja lesz. A fővárossal és a kerületekkel együtt majdnem 70 települést érint az alkudozás, de a TÖOSZ elnöke szinte biztosra veszi, hogy pénzt majd csak az év második felében látnak azok a nagyvárosok, amelyeket kisegít a kormány. Mindenhol arra kell számítani, hogy a kötelező alapfeladatok ellátását vizsgálják majd meg és csak akkor kapnak kompenzációt, ha ezekre nincs elég pénz a kasszában. Ha önként vállalt feladatok is szerepelnek a kiadások között, az állam azt mondja majd: a városvezetők felelőssége, hogy túlköltekeztek, s erre nem adnak ellentételezést. A kultúra, a sport, a civil szervezetek támogatása minimálisra csökkenhet, a városüzemeltetési feladatokat kevesebb emberrel kell majd ellátniuk, de biztosra vehető Schmidt Jenő szerint az is, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő városokban megjelennek az állami számvevők és külön-külön megmondják mindenhol, mit tartson meg a feladatok közül az önkormányzat és mit nem, akár abba is beleszólnak, milyen szervezeti egységek maradjanak meg a polgármesteri hivatalokban. Ezzel a lépéssel megakadályozza az állam az önkormányzati csődöket, cserében odalesz a települések önállóságának utolsó morzsája is. A kérdésre, hogy jogos-e az ellenzéki vagy független vezetésű városok félelme, hogy más elbírálás alá esnek majd a kompenzációs tárgyalásokon, mint a kormánypárti települések, a TÖOSZ elnöke csak annyit felelt: biztosan „lesznek egyenlőbbek az egyenlők között”. Ezt igazolja, hogy a tárgyaláson Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke nem kapott választ arra a felvetésre, hogy tavaly év végén milyen szempontok alapján osztott szét a belügyi tárca több mint 30 milliárd forintot egyes települések között. Schmidt Jenő nem számít rá, hogy azokat az adóbevételeket valaha visszakapják az önkormányzatok, amelyeket eddig az állam helyett szedtek be, így biztosra veszi, hogy a járványhelyzetre hivatkozva elvett gépjárműadó-résznek végleg búcsút mondhatnak. Tab fideszes polgármestere szerint a védekezésre elköltött pénzt sem látják viszont a települések.