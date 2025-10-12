"Cukros bácsik" - Itthon alig figyeltek, Belgiumban kiverte a biztosítékot

Pedig az utóbbi idők egyik leggusztustalanabb reklámjai jelentek meg a köztereken, ám úgy tűnik, hogy a sorosozó, zsidózó "alcímekkel" ellátott gyűlöletgerjesztő üzenet-tengerben már nem jutott rá kellő figyelem. Kár amúgy, mert a társadalmi lélek rongálását meglehetősen nehéz gyógyítani, még akkor is, ha erre komoly elszánás mutatkozik. Ma pedig nem ilyen időket élünk.