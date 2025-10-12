Megoldás lehet-e a zombik ellen a reklámok betiltása? Podcast.
Van, hogy az ember éveken át tervez egy költözést. Aztán sor is kerül rá – de máshová. Ezt az érzést mostanában a magyar gazdaságpolitika több vezetője is megélheti.
Egy 30 országban végzett kutatás során a válaszadók 61 százaléka mondta azt, hogy vett már valamilyen terméket influenszer ajánlása alapján, miközben mindössze 21 százalék kattintott rá egy hirdetésre a közösségi médiában.
Olyan ismert nevek is vannak a „valószínűsíthető” jogsértők között, mint Fördős Zé vagy Dancsó Péter.
A cég uniós szabályozásra hivatkozik. Eleinte havi 10-13 euró lesz a díj, de jövő márciustól további költségek várhatók.
A csalók ma már nem csak internetes hirdetésekkel tévesztik meg a hiszékenyeket, még álinterjúkat is készítenek.
A Lázár János vezette építési és közlekedési tárca koncepciója alapján a jövőben akár hárommilliós bírságokat is kiróhatnának a reklámok, hirdetések elhelyezőire.
Közben a Közbeszerzési Döntőbizottság újabb bírságot szabott ki a fővárosi cégre.
Megváltozott, bizonytalan világunkban sokan a reklámokba kapaszkodva várják a krízishelyzet végét. Amíg még láthatóak, kaphatók a kedvenc márkák – ráadásul azt mondják: velünk vannak –, addig van remény, hogy egyszer majd az élet ugyanott folytatódik, ahol megszakadt.
„Aki ebben a műfajban mind tartalmában, mint formájában tökéleteset alkotott, az mégiscsak profi költő volt.”
Ha a Columbót, vagy A simlis és szendét látjuk, még az etetést is hajlandók vagyunk elfelejteni.
A hirdetési ügynökségek már javában belehúztak az idei karácsonyi "versenybe", a várakozások szerint az idei szezonban rekordbevételre számítanak - írja a BBC. A Reklám Egyesület jelzése szerint a versengés intenzív, különösen a kiskereskedelmi szektorban. A hirdetésekre fordított kiadások mindössze hét év alatt közel 40% -ot ugrottak.
Pedig az utóbbi idők egyik leggusztustalanabb reklámjai jelentek meg a köztereken, ám úgy tűnik, hogy a sorosozó, zsidózó "alcímekkel" ellátott gyűlöletgerjesztő üzenet-tengerben már nem jutott rá kellő figyelem. Kár amúgy, mert a társadalmi lélek rongálását meglehetősen nehéz gyógyítani, még akkor is, ha erre komoly elszánás mutatkozik. Ma pedig nem ilyen időket élünk.
Újabb internetes közösségi oldal van születőben: az elmúlt napokban egyre nagyobb népszerűségnek örvendő és rohamosan növekvő felhasználói körrel rendelkező Ello olyat kínál, ami igencsak szokatlannak tűnhet a hirdetőkkel teli online felületeken: a közösségi oldalon ugyanis nincsenek, és nem is lesznek reklámok. Kérdés, hogy az üzemeltetők akkor vajon miből tartják majd fent, fejlesztik a portált?
Nemrégiben néhány érzékeny fülű néző nagy zajt csapott nyilvánosan, hogy túl hangosak a reklámok. Pedig csak a távirányító gombjához kellett volna nyúlni, hogy lehalkítsák. Miközben olyan gyakorivá válik hovatovább a reklámok megjelenése, hogy lassacskán csak a reklámfolyamot szakítja már meg időnként valami műsor is.
Szívesen reklámoznak a cégek sportolóinkkal, pedig a többségük nem éppen remek színészi teljesítményéről híres. A sportolókat termékkommunikációra gyakran használó cégek többsége szerint teljesen mindegy, hogy színészt vagy sportolót választanak ki reklámarcnak. Ennél sokkal fontosabb, mennyire hiteles és őszinte valakinek a személyisége, illetve milyen eredménnyel tudja az adott terület hírnevének növekedését elősegíteni.