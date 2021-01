Szokatlanul gyorsan jutott ki Orbán fia a világhírű katonai akadémiára

Meglepően gyors előmenetel – több szakértő is így értékelte, hogy Orbán Gáspár néhány hónapos katonai múlttal jutott el állami pénzen a drága és exkluzív intézménybe.

A kormányfő fia, Orbán Gáspár volt a három közül az egyik magyar katona, aki 2019 szeptembere után a Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjasaként részt vett a brit katonai elit iskola, a Sandhurst Royal Military Academy kurzusán – derítette ki a Telex . A portál közölt egy, a végzettekről készült fotót, amelyet az akadémia tett közzé Facebook-oldalán: Orbán Gáspár is látható rajta. Emellett a Telex kiszúrta a Daily Telegraph január elején megjelent, a kurzus végén tartott ceremóniáról szóló írását, amelyben a végzettek között a kormányfő fiának nevét is megemlítették. Minderről a hírportál azt követően írt, hogyközpénzből tanulhatott három magyar hallgató a világ egyik legjobbjának tartott katonai akadémián. A tandíj – mint azt a Honvédelmi Minisztérium lapunkkal közölte – fejenként „akár 34 millió forintig terjedhet”. Azt, hogy a kormányfő fia lett az egyik kiválasztott, hónapok óta titkolta az állami apparátus. Lapunkhoz már korábban eljutottak információk arról, hogy az elitakadémia egyik magyar hallgatója a miniszterelnök fia lehet. Megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot, de kérdéseinkre nem válaszoltak. Ezért közérdekű adatigénylést nyújtottunk be, de arra a kérdésünkre, hogy az akadémia tanulója volt-e a kormányfő fia, a tárca azt közölte: ezt nem tartják nyilvános adatnak. Megkerestük korábban a katonai akadémiát is, amely a brit védelmi minisztériumhoz irányította kérdéseinket, de ott sem közölték, hogy magyar katonák között volt-e a miniszterelnök fia. Kétszer is megkerestük a kormányfő fiát, de egy közvetítőn keresztül azt üzente: a Honvédelmi Minisztérium felhatalmazása nélkül nem nyilatkozhat az ügyben. Kerestük a tárca sajtóosztályát, hogy engedélyezze Orbán Gáspár számára a nyilatkozatot, de nem kaptunk választ. Orbán Gáspár kiküldetése több szempontból is figyelemre méltó. Nemrég még egy karizmatikus keresztény közösséget vezetett, 2019 tavaszán még a Felház egyik alapítójaként nyilatkozott. Aztán a jogász végzettségű fiatalember a honvédség felé fordult: 2019 májusában tett katonai esküt, augusztus 20-án avatták tisztté, szeptemberben pedig már ki is utazott, mint Sandhurst-ösztöndíjas. – Meglepő, hogy valaki ilyen gyorsan kijusson a világhírű katonai akadémiára – így reagált két katonai forrásunk is a kormányfő fiának gyors előmenetelére. Egyikük sem tudott felidézni olyan esetet, amikor valaki a hadseregbe történt belépése után ilyen hamar továbbmehetett volna egy elitnek számító katonai képzésre, akár Németországba, akár különféle NATO tanfolyamokra. Információink szerint a másik két ösztöndíjas katona egyike 2017 decemberében jelentkezett a Honvédséghez, majd 2018 februárjában tett esküt. Az első magyar, aki az akadémián tanulhatott, Porkoláb Imre volt 1994-ben: ő úgy vett részt a kurzuson, hogy előtte elvégezte a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát és harcjármű üzemmérnöki végzettséget szerzett. A Honvédelmi Minisztérium nem válaszolt lapunknak arra sem, hogy a többi kiválasztott hallgató is olyan rövid katonai múlttal rendelkezik, mint Orbán Gáspár. Továbbá: valóban egy ilyen rövid katonai múlttal rendelkező fiatal a legalkalmasabb arra, hogy a világ egyik legjobb és legdrágább katonai akadémiáján tanuljon? Hány jelentkező közül választották ki azt a három katonát, aki részt vehetett a képzésén? A kiválasztott hallgatók milyen képzettséggel, katonai múlttal, rendfokozattal rendelkeznek? A tárca és Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke sem válaszolt arra a kérdésünkre: nem tartják-e összeférhetetlennek azt, hogy magyar közpénzből állják a miniszterelnök fiának képzését a világ egyik legjobb és legdrágább katonai akadémiáján. Ezekre a kérdésekre az a közlemény sem ad választ, amelyet a Honvédelmi Minisztérium csütörtökön tett közzé. Ebben – Orbán Gáspár és az ügy említése nélkül – azt írták: „A Magyar Honvédségben mindenki számára nyitva áll a lehetőség arra, hogy különböző tanfolyamokra, képzésekre, kiképzésekre jelentkezzen, itthon és külföldön egyaránt.” Mint írták, az elmúlt években 163 magyar tiszt vett részt különböző kiképzéseken a világ számos országában. „A Honvédelmi Minisztérium visszautasítja a baloldali képviselők vádjait, és természetesen nekik, gyermekeiknek is ugyanolyan lehetőséget biztosít a honvédséghez való jelentkezésre, mint bárki másnak” – írta a tárca. Vadai Ágnes, a Honvédelmi- és Rendészeti Bizottság DK-s alelnöke csütörtökön bejelentette, hogy kezdeményezi a testület összehívását. Mint azt közleményében írta, többek között arra vár választ: „Miért éppen Orbán Viktor fia volt a “legalkalmasabb” arra, hogy közpénzen tanuljon a Sandhurst Királyi Katonai Akadémián?”; "Miként érdemelte ki, hogy a magyar adófizetők pénzén járjon egy, a magyarok számára megfizethetetlen elit akadémiára?” Vadai emlékeztetett, hogy a Népszava hétfői cikke nyomán már írásbeli kérdést is beadott.