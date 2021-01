Erdogant beoltották a kínai vakcinával

Joe Biden programja fontosabb az impeachmentnél, de ami a késik, nem múlik. Washingtont megszállta a Nemzeti Gárda.

A képviselőház szerdán este 232:197 arányban megszavazta a Donald Trump elnök elleni közjogi vádemelést. Ezzel ő lett az első amerikai elnök, akit kétszer is impeachmenttel sújtottak. A demokrata párti többséghez tíz republikánus képviselő is csatlakozott, akik szintén megbocsáthatatlannak tartották, hogy Trump múlt szerdán a törvényhozásra uszította híveit. Bár az elnök ezt utólag igyekszik cáfolni, egyre világosabb, hogy tudatosan próbálta megakadályozni a választási eredmény hitelesítését, vagyis törvénytelenül akart hivatalában maradni. Egy félrement hívásból kiderült, hogy miközben a csőcselék a Capitolium épületében tombolt, Trump ügyvédje, Rudy Giuliani arról győzködte a szenátorokat, hogy ameddig csak lehet, húzzák el az elektori szavazatok formális összesítését. A puccskísérlet azon bukott meg, hogy a törvényhozás őrsége biztos helyre menekítette a honatyákat, amíg a szomszédos Marylandből és Virginiából befutottak a Nemzeti Gárda alakulatai és kiszorították az épületből a lázadókat.

Demokrata párti képviselők nagyobb csoportja vizsgálatot sürget, mert a múlt szerdai ostrom előtti napon Trump hívei „felderítésen” jártak a törvényhozás épületében. A Capitoliumban a járvány miatt látogatási tilalom van, de republikánus képviselők múlt kedden nagy létszámú „turistacsoportokat” léptettek be. Mind több információ lát napvilágot arról, hogy a támadást előre megtervezték, nem véletlenül volt sokaknál verekedésre vagy ablakok, ajtók betörésére alkalmas eszköz, műanyag bilincs és paprika spray. Ha kiderül, hogy egyes honatyák segítettek a csőcseléknek betörni az épületbe, akkor az alkotmány 14., eredetileg a polgárháború nyomán elfogadott kiegészítése alapján akár ki is zárhatják őket a kongresszusból. Trump szerdán este kenetteljes hangú, végig súgógépről olvasott tévéüzenetben fordult a lakossághoz. Azt állította, hogy elítéli az erőszakot és felszólította híveit, hogy maradjanak békések. A békülékenységet nyilvánvalóan a jogkövetkezmények veszélye magyarázza: a legközelebb kedden, egy nappal Biden beiktatása előtt összeülő szenátusban már a Demokrata Párté lesz az ellenőrzés. Nem világos, mikor kerül sorra a Trump elleni utólagos impeachment eljárás, mert Joe Biden programjának első száz napja prioritást élvez – már csak a gyilkos koronavírus-járvány miatt is. Ha előbb nem, tavasszal azonban nyilván újra fel fog bukkanni a kérdés. A második, ítélkező szakasz során 17 republikánusnak kellene együtt szavaznia a demokrata párti szenátorokkal, majd már egyszerű többséggel is ki lehetne mondani az örökös tilalmat minden állami tisztségre. Elképzelhető, hogy a Republikánus Párt vezetői pont így akarnak megszabadulni a terhessé vált Trumptól, hogy 2022-ben legalább a szenátus visszaszerzésére legyen esélyük. Az is intő jel, hogy az előző három impeachment során együtt sem szavazott annyi képviselő a saját pártjából való elnök ellen, mint most. Trump a hírek szerint továbbra is azt hajtogatja, hogy voltaképpen ő nyert az elnökválasztáson és nagyon dühös azokra a republikánus politikusokra, akik ellene fordultak vagy akár csak bírálni merték szerepét a múlt szerdai eseményekben. Washingtonba folyamatosan érkeznek a katonák, a beiktatás napjára már a Nemzeti Gárda több mint 20 ezer tagja fogja biztosítani a Fehér Házat, a legfelsőbb bíróság és a törvényhozás épületét. Párhuzamosan mind az 50 állam fővárosában is megerősítették a közintézmények őrzését, mivel szélsőjobboldali csoportok vasárnapra és szerdára is fegyveres demonstrációkat szerveznek. A Secret Service aggodalmai miatt Joe Bidennek meg kellett változtatnia eredeti tervét, hogy Wilmingtonból szerdán reggel vonattal utazzon fel a fővárosba. Biden szenátorként általában minden nap kétszer tette meg a másfél órás utat, hogy első felesége és lányuk halála után együtt lehessen két fiával.