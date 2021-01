A birodalom visszavág? – avagy Brexit után az élet

Túl gyorsan készült el, ezért biztosan rossz; valójában ezzel akarnak irányítani minket; homoszexualitást okoz és mindeközben persze módosítja is a DNS-t – ez csak néhány a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatban terjedő rengeteg hamis hírből és tévhitből. Górcső alá vettük a legnépszerűbb összeesküvés-elméleteket, hogy kiderüljön, mi a tudomány igazsága – és miért hiszik el kéjes örömmel tömegek a hazugságokat.

„Egyetemi dolgozóktól hallottam vissza, hogy a koronavírus elleni vakcina beépül a genomunkba és belehalunk, ami azért háborított fel rendkívüli mértékben, mert a középiskolás biológiai tananyagban is benne van, hogy fizikailag és biológiailag miért nem lehetséges ez” – mesélte lapunknak Kemenesi Gábor virológus. Létezik – magyarázta a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa – egy úgynevezett centrális dogma nevű biológiai alaptétel, ez olyan, mint a fizikában a gravitáció. Arról szól, hogy a sejtek három építőköve (DNS, RNS, fehérje) között milyen irányú az információáramlás. Ez az alaptétel is alátámasztja, hogy a koronavírus-vakcina képtelen beépülni a DNS-be, be sem jut a sejtmagba. Erről a tényről egyébként már számtalan tudományos anyag is született. Lapunknak korábban Bakács Tibor immunológus-kutató, az MTA doktora is elmondta: ellentétben az ismert hie­delmekkel az mRNS-­vakcina nem képes „benyomulni” az ember genetikai állományába (a DNS-be). Az mRNS-vakcina ugyanis nem tartalmaz sem ép vírust, sem az úgynevezett reverse transcriptase enzimet. Márpedig utóbbira szükség lenne ahhoz, hogy az RNS-ben kódolt genetikai információ be tudjon épülni a gazdasejt DNS-molekulájába is. Mégis, a Twitteren, a Facebookon és a YouTube-on is áradnak azok az álhírek, amelyek arról győzködik az embereket, hogy az oltóanyag megváltoztatja a DNS-üket, illetve csúnya hatással lesz az egészségükre. (A vakcina összetétele egyébként nyilvánosan hozzáférhető, bárki elolvashatja.)

A kormány fegyvere?

„A vakcina arra jó, hogy megbetegítsenek minket, ez a kormányok fegyvere a túlnépesedés ellen. Soha nem adatnám be magamnak egyiket sem, főleg, hogy ezzel akarnak irányítani minket” – erről mintegy mellékesen beszélt egy középkorú, jól szituált férfi egy üzletben. Az úr valószínűleg abba a csoportba tartozik, akiket észérvekkel nem lehet meggyőzni, aki próbálkozik (ahogy a szerző is tette), azt hanggal tolja ki a „tudatteréből”. Amíg nem billen ki az alternatív valóságából, nincs esély. „Ismerjük a szólást: „hiszem, ha látom”. Ráadásul elve szeretünk olyasmiben hinni, ami kedvezőbb számunkra. Ilyenkor keresünk szelektíven olyan információkat, amelyek alátámasztják vélekedésünket, és tudattalanul is jobban figyelünk a minket igazoló hírekre, például vírusszkeptikusként „a járványveszély eltúlzott probléma” témájú anyagok egyenesen a kedvenceink. Vagy hinni kezdünk az alternatív módszerekben és „csodaszerekben”. Ebben az irányított és kirekesztő információkeresésben sokak számára hihetőnek tűnnek az olyan összeesküvés-elméletek, miszerint a járvány gazdasági érdekcsoportok kitalációja, manipu­láció, az emberek megtévesztése” – erről korábban V. Komlósi Annamária szakpszichológus, az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszékének címzetes egyetemi tanára beszélt a Népszavának. Szavait Ócsai Lajos, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal egykori főosztályvezetője is megerősíti, aki szerint az emberek egy része azért vevő az álhírekre, mert nagyon alacsony szintű az egészségügyi ismeretük, így egyedül nem tudnak értékelni egy információt. „Ezen segíthetne, ha az alaptantervben lenne egészségtan, ahol a gyerekek egészségügyi ismereteket sajátíthatnak el, és így felnőttként hatékonyabban dolgoznák fel például a járványhíreket” – mondja.

Nem látják a fától az erdőt

Akadnak olyan megdöbbentő vakcinaálhírek, melyekre józan ésszel szinte képtelenség reagálni. Ilyenek a közösségi médiában roppant népszerű Daniel Asor rabbi állításai. Az Israel Hayom című hírportál szerint (melyet a 24.hu idéz) az online platformokon több tízezer követővel rendelkező Asor azt hirdeti, hogy a vakcinák – csakúgy, mint az egész koronavírus-járvány – egy gonosz háttérhatalom termékei. A háttérhatalom tagjai a szabadkőművesek, az illuminátusok, Bill Gates maga és még sokan mások. Céljuk, hogy a járvány és a védőoltások segítségével új világrendet vezessenek be. Állítja, hogy a koronavírus-vakcinák homoszexua­litást okoznak, és a többi rabbi csak azért kampányol a beadatásuk mellett, mert a bűnszervezetként működő WHO és a gyógyszercégek hamis adatokkal átverték őket. Ezek a híresztelések nyilvánvalóan nem igazak. Egy másik, a vakcinával kapcsolatban gyakran felmerülő álhír, hogy az oltóanyaggal együtt egy apró 5G-csip kerül a páciensek szervezetébe, aminek segítségével követhetővé/lenyomozhatóvá válik az illető. Erről „bizonyíték” is keringett a neten, amit a terjesztők a csip kapcsolási rajzaként aposztrofáltak. Valójában azonban ez egy gitárpedál kapcsolási rajza volt – erre a Mashable hívta fel a figyelmet. A szóban forgó ábrán láthatóak is olyan „szakszavak”, mint a vo­lume (hangerő) vagy bass (basszus). (Egyébként már a H1N1-es pandémia idején is keringtek álhírek csipbeültetésről.) Arra, hogy milyen károkat okozhat, ha valaki mellőz minden józanságot és tudományos tényt, jó példa a graftoni Aurora orvosi központ. Itt az egyik dolgozó hűtés nélkül hagyott több mint 500 adag oltóanyagot, ami így megromlott. Azt nem tudni, hogy pontosan mi motiválta az utóbb kirúgott alkalmazottat, de az biztos, hogy szándékosan cselekedett és fosztott meg több száz embert a védetté válás lehetőségétől. Az ügyet vizsgálja a graftoni rendőrség, az FBI és az FDA (Élelmiszer- és Gyógyszer-felügyeleti Hatóság) is.

A bizalmatlanság ára

„Beoltatom magam, de nem az első körben, majd meglátom, hogy reagál a szomszéd; túl gyorsan alkották meg, ezért nem bízom benne” – ezek gyakori érvek itthon. Akik nem akarnak vakcinát, nem feltétlenül oltásellenesek, csak konkrétan ezzel a szerrel szemben bizalmatlanok. „Erre szoktam azt mondani, hogy nem olvasnak utána alaposan. Úgy tűnhet, hogy a vakcinakészítés folyamata gyorsan zajlott, de valójában két évtizednyi fejlesztés és kutatómunka áll a háttérben, ezt integrálták a felpörgetett folyamatba. Az utóbbi tíz évben óriá­sit fejlődött a technológia, ez tette lehetővé, hogy hamar gyártási sorba kerüljön egy oltóanyag. A 2002-es SARS-világjárvány óta nagyon sok kutatás zajlott, majd jött a közel-keleti légúti koronavírus (a MERS), amit szintén rengeteg kísérlet követett. Önmagában az, hogy volt állatmodell, többévnyi előnyt jelentett. Messze nem a nulláról indultunk. Azt sem szabad kifelejteni, hogy ugyan ez egy új vírus, de mégiscsak egy koronavírus, így tudtunk róla ezt-azt” – mondja Kemenesi Gábor. A bizonytalanokat könnyen megingatja egy álhír, és ha nem is állnak a védőoltás-ellenzők pártjára, Ócsai Lajos szerint már az is elég, ha az „oltáshalasztók” közé kerülnek, mert így egyre jobban kitolódik, csúszik a megfelelő átoltottság. „Márpedig a védekezés indirekt módjának (maszk, fertőtlenítés, távolságtartás) addig fenn kell állni, amíg nincs megfelelő átoltottság” – mondja. Ő már megkapta az oltást. „Három-négy órával később a karomon az oltás helyén 10-15 cm-es sávban éreztem, hogy valami történt, de másnap reggel már semmit sem észleltem.” A világban csütörtöki lapzártánkkor 92 317 137-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1 977 912-re a halálos áldozatok száma. Aznap Magyarországon 347 636 volt a beazonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 11 066-ra emelkedett. Jelenleg a leghatékonyabb védekezést a fertőzéssel szemben a szociális távolságtartás, a maszkviselés, a gyakori kézmosás és az oltás jelenti.

Anafilaxiás sokk – mikor, kinél?

A vakcinával kapcsolatos mellékhatásokkal kapcsolatban Kemenesi Gábor elmondta: előfordulhat izomfájdalom az oltás helyén, pirosodás – csakúgy, mint más, izomba adott oltásnál. Ezek alapvető vakcinareakciók. A hőemelkedés, hidegrázás, fejfájás ritkábban fordul elő a koronavírus-vakcinánál, mint a bárányhimlőoltásnál. Ennek az az oka, hogy előbbi a legújabb technológiával készült, így a közepes mellékhatások is ritkábbak. Anafilaxiás sokk – amivel szintén gyakran rémisztgetik az embereket – a Pfizer-BioNTech vakcina esetében nagyon ritka, közel kétmillió oltás során százezerből egy esetben jelentkezett. Ezért is kell az oltás után 30 percig az oltóponton maradni. Az allergiás reakció ugyanis gyorsan jelentkezik, és ha a beteg a helyszínen van, kezelni tudják. Hidvégi Edit tüdőgyógyász, gasztroenterológus, a Budai Allergia­központ orvosa az Egészség Kalauznak a héten elmondta: a koronavírus-oltás csak annak nem ajánlott, aki az összetevők valamelyikére igazoltan, diagnosztizáltan allergiás, vagy az összetevők valamelyike okozott már nála anafilaxiát. A vakcina tehát beadható minden egyéb allergia – például pollen, étel, poratka, háziállat – esetében. Az anafilaxia kezdeti tünetei a fulladásérzés, nehézlégzés, verejtékezés, sápadtság, az arcon ödéma megjelenése. Ennek ellátására az oltópontnak fel kell készülnie epinefrininjekcióval (adrenalin), ami megfékezi a tünetek súlyosbodását.