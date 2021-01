Az allergia nem feltétlenül kizáró oka az oltásnak

Minden eddiginél több, összesen 125 pályázat érkezett a Marketing Diamond Awards országos marketingpályázatra.

Maszkkal letakart plakátok, színésznővel forgatott karanténvideó – és kampány a Google fűnyíró kecskéivel: többek között ilyen projektekkel neveztek a magyar cégek a marketing szakma egyik legrangosabb versenyére, a Marketing Diamond Awardsra. A díjat alapító Magyar Marketing Szövetség ezúttal a Lounge Group ügynökséggel együttműködésben díjazza a pályázókat. „Sikerült egy jópofa mémet alkotnunk: egy olyan kis unikornismacskát Elton John szemüveggel, és Eltonnak is hívjuk” – részletezi projektjét az egyik nevező a Marketig Diamond Awards apropóján készült videósorozatban. A díj történetében most először fordult elő, hogy 24 versenyző bemutatkozó videóban mutathatta be cégét és a nevezett projekteket. (A verseny fontos küldetése egyébként, hogy teret adjon a kisebb ügynökségeknek és a kisebb költségvetésű marketingprojekteknek egyaránt. Így a pályázók zöme a KKV-szektort erősíti.) A kisfilmek (ide kattintva tekinthetőek meg ) azért is különlegesek, mert egyedülálló képet adnak a járványhelyzet miatt változni kényszerülő marketingszakmáról is. Akadt például, aki kozmetikai webkongresszust hozott létre (1700 kozmetikus online részvételével), míg más digitális diákcsere programot szervezett Hollandia és Magyarország között. Azaz a 2020-as év a gyors és leleményes megoldásokról szólt. És az alkotások pont azt bizonyítják, hogy a magyar marketingesek még a legnehezebb helyzetben is meglátják a reményt és a pozitívumot. (A kisfilm-sorozat folytatódik: a nyertesekről újabb anyagokat ígérnek a szervezők.)