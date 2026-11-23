A Fidesz-kormány három évnyi aktatologatása után idén nyáron váratlanul gyors fordulat következett be egy olyan ügyben, amelyen gyerekek élete múlhat. Az új adminisztráció ingerküszöbét áttörte a civilek hangja, ennek köszönhetően ma már Magyarországon is létezik anafilaxia protokoll. Augusztus óta 17 ezer tanár sajátította el azokat a tudnivalókat, hogy mit tehetnek az akár halállal végződő, ételallergia okozta reakció megelőzése érdekében, és hogyan segíthetnek, ha mégis baj van.
Egy egyesület azért küzd, hogy a súlyos allergiás rohamok esetében az életmentő eszköz ott legyen minden magyarországi iskolában, óvodában.
A Belügyminisztériumot arról kérdeztük, hogy tervezik-e ellátni az állami iskolákat, óvodákat az anafilaxiás sokk esetében életmentő adrenalininjekcióval
Itt a nyári táborszezon, de továbbra sincs előírás, kell-e gondoskodniuk a szervezőknek az anafilaxiás-sokk esetén gyors segítséget jelentő, olykor életmentő szerről.
Korábban egyedi betegkérelem alapján adott támogatást a NEAK.
Nagyon megterhelte azoknak a pénztárcáját, akik hajlamosak voltak az allergiás rohamokra.
Sokan megijedtek, anafilaxiát okozhat a koronavírus elleni vakcina, a szakorvos elmondta, mit érdemes tudni.
Életveszélyes allergiás reakció bárkinél bármikor felléphet, a Semmelweis Egészség Napok szombati rendezvényén résztvevők megtudhatják, mit kell tenni anafilaxiás roham esetén.