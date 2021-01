Kinyitnak a szociális intézmények a hajléktalanoknak

A magyar miniszterelnök komoly kényszert érzett arra, hogy egy iránymutatásnak beillő levélben gratuláljon Armin Laschetnek.

- tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár szombaton. "Meggyőződésem, hogy a Fidesz és a CDU komoly hagyományokkal bíró együttműködése az elmúlt két és fél évtizedben nagymértékben hozzájárult a magyar-német kapcsolatok fejlődéséhez, országaink kiemelkedő gazdasági sikereihez. Ennek szellemében várakozással tekintek az előttünk álló közös munka elé, és biztosíthatom, hogy kölcsönös tiszteleten alapuló, pragmatikus együttműködésünk továbbvitelében a jövőben is számíthat jómagam és a Fidesz támogatására" - írta Orbán Viktor. A Fidesz elnöke bízik abban, hogy a közeljövőben lehetőségük nyílik személyesen is egyeztetni a két politikai közösség, valamint a Magyarország és Németország előtt álló kihívásokról. "Felelősségteljes munkájához addig is jó egészséget és sok sikert kívánok" - zárta levelét Orbán Viktor. Mint lapunk is megírta , Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnökét, Armin Laschetet választották meg a CDU új elnökének a német kereszténydemokraták digitális formában tartott tisztújító küldöttgyűlésén.