Rogán-Gaál Cecíliához köthető rendezvény kapta ősszel a legtöbbet az állami lottócégtől

A tisztifőorvos közölte: értesültek arról, hogy a jövő héten valószínűleg kevesebb vakcina érkezik majd.

Semmiképpen nem szeretnének változtatni a hazai koronavírus-oltási terven – mondta az országos tisztifőorvos a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorának adott interjúban. Müller Cecília közölte: értesültek arról, hogy a jövő héten valószínűleg kevesebb vakcina érkezik majd. Mint mondta, többletkapacitás kialakítására készül az oltóaanyaggyártó Pfizer, ezért – valószínűleg technikai okokból – a gyárat erre fel kell készíteni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken beszélt arról, hogy a következő hetekben előfordulhatnak fennakadások a Pfizer és a BioNTech koronavírus-oltóanyagának európai szállításában, a két cég azonban garantálja, hogy 2021 első negyedévében teljesíti korábbi vállalásait. A Pfizer elismerte, hogy február elejéig még ideiglenes fennakadások lehetnek a belgiumi Puursban lévő üzemük bővítése miatt, de hangsúlyozta, hogy a bővítés következtében jelentősen nőnek majd gyártókapacitásaik. Müller Cecília a rádióinterjúban hangsúlyozta,



készülnek arra, hogy semmiképpen ne kelljen csökkenteni a beadott védőoltások mennyiségét, ezért minden megtesznek azért, hogy hatékony és biztonságos vakcinát szerezzenek. Így az Európai Unión kívüli gyártókat is megkeres a magyar kormány.

Az országos tisztifőorvos közlése szerint Magyarországon rend van az oltóhelyeken. Mindenkinek, aki megkapta az első védőoltást, rendelkezésére áll a második adag, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy kialakuljon a teljes immunitás – jelezte. Erről figyelemfelhívó levelet küldött az oltópontoknak, de eddig is ezt a gyakorlatot alkalmazták, mert szakmailag csak az helyes, ha az oltási sorozatot végigviszik – tette hozzá. Müller Cecília megköszönte a jelentkezést azoknak, akik regisztráltak a koronavírus elleni védőoltásra. Kifejtette, szükség van információra ahhoz, hogy elérjék azokat, akik be akarják oltatni magukat, mivel nem egyszerű megszervezni ennyi ember beoltását. Bíznak abban – tette hozzá –, hogy a jelenleg még kételkedők is kérik az oltást. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy



visszajelzés érkezik a megadott e-mail-címeken a jelentkezőkhöz. Tájékoztatást már küldtek, és megjelenik a felületen a visszajelzés is, hogy sikeres a regisztráció – jelentette ki.