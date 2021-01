Mintegy harmadával csökkent tavaly a nyelvvizsgázók száma

Ötéves mélypontra süllyedtek a budapesti átlagos bérleti díjak.

Az elmúlt hetekben is csökkentek az albérletpiaci árak a KSH-Ingatlan.com legfrissebb lakbérindexe szerint. Országos szinten az átlagos bérleti díjak tavaly novemberben több mint 10 százalékkal mérséklődtek az egy évvel korábbi szinthez képest. A bérleti díjak hónapról hónapra lejjebb ereszkednek” – mondta a kialakult helyzeről Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh szerint novemberben az előző havi átlaghoz képest 1,6 százalékkal csökkentek a díjak. Ugyanabban a hónapban a fővárosban csak a budai hegyvidéki városrészekben – az I., II. és XII. kerületben – emelkedtek az albérletárak, de azután egy 5 százalékos áresés következett be. A többi budai kerületben havi szinten 2,7 százalékkal, a pesti oldalon pedig 1,4-1,9 százalékkal kértek alacsonyabb összeget a lakásbérlésért novemberben. A közlemény szerint az Ingatlan.com saját, január elejére jellemző adatai szerint novemberhez képest is csökkentek az albérletpiaci árak, így elmondható, hogy többéves mélypontra süllyedtek a bérleti díjak.



Budapesten a négyzetméterre vetített átlagos bérleti díj 3 ezer forint alá került, amire legutóbb három éve volt példa. Az átlagos bérleti díj pedig 130 ezer forint volt – ilyesmi legutóbb 5 éve fordult elő.

„Még nem tudni pontosan, hogy mikor szűnnek meg régiós és világviszonylatban a korlátozások, és mikor indulhat újra a turizmus. Emiatt 2021-ben a jelenlegi alacsonyabb albérletárak mellett alakulhat ki az új piaci egyensúly, és idén jelentős bérletidíj-növekedésre egyelőre nem számítunk” – közölte Balogh László.