Elkezdték törölni a hallgatók korábbi jegyeit az SZFE-n

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) elkezdték törölni a hallgatók korábban érvényesen megszerzett érdemjegyeit és gyakorlati eredményeit a Neptunból, összhangban azzal a tervvel, amely alapján nulla kredittel zárnák le a hallgatók félévét – írja a hvg.hu a portálhoz eljutott levelek és Neptun-üzenetek alapján. A cikk szerint a levélben, melyet a Neptun rendszerüzenetei is megerősítenek az adott kurzusok vagy vizsgák eredményeinek törléséről, az áll:

Törlésre került a 2020/21/1 félévről minden jegy és gyakorlati eredmény a hallgatói felületekről (Neptun). Természetesen az eredmények pótlása megtörténik, vagyis ismételt beírásra kerülnek a 2021. február 01. – február 19-e közé eső időszakban.

A már több hallgatónak kiküldött levelek alapján a Szarka Gábor kancellár által újonnan kinevezett oktatástámogatási igazgató kezdeményezte a törlést.



„Egy hatalmi arrogancia értelmezhetetlen gesztusai”

Németh Gábor, az SZFE lemondott vezetője a Keljfeljancsi című műsorban elmondta, hogy a február 1.-22. közötti időszakban az alapítvány tiltása miatt elmaradt órákat kell pótolni, bár ezeket megtartották. Most úgy tűnik, hogy a vezetés törölni szeretné a félév kreditjét, jegyeit. 107 tanár írta alá azt a követelést, hogy ezt a felesleges manővert ne hajtsák végre.



– Ezek egy hatalmi arrogancia értelmezhetetlen gesztusai – válaszolta Németh Gábor Fiala János a félév érvénytelenítéséről szóló kérdésére.

– A bohóctréfák közé tartozik, hogy november 27-ig elismerték a félévet, majd egyszercsak másképp döntöttek – folytatta Németh Gábor. – Tegnap az egyik lány, aki a Vas utcában felejtette a xilofonját, bejutott az épületbe, többször megkérdezték tőle, hogy kicsoda, és mellé állítottak egy biztonsági embert, aki végigkísérte az iskolán. Tulajdonképpen pánik tört ki, hogy bejutott az egyetemre egy hallgató – mesélt egy jelképes esetről Németh Gábor. – Ők kénytelen voltak a gyakorlatban megtapasztalni a bázisdemokráciát, azt, hogy hogyan lehet konszenzust keresni, fontos, hogy tudjanak argumentálni, amit amúgy a magyar oktatási rendszer bizonyos szempontból elfojt – mondta arról, hogy mennyiben más a jelenlegi hallgatók oktatása, mint az előző évfolyamoké. A kérdésre, hogy mikortól lesznek látogathatóak az új helyszínek Németh Gábor így felelt:



„Ha jól értem, február 22.után, a tavaszi félévtől. De úgy tudom, hogy egyelőre nincsenek készen még.”

Az új kollégiumban Szarka Gábor szerint jobbak lesznek a körülmények, azt, hogy ez a helyszín hol lesz, a hallgatók még nem tudnak. Megint módosították az SZMSZ-t, most két ponton: a minőség mendzsment tanács összetételére vonatkozó változásokat vezettek be és a tanulmányi és fegyelmi bizottság összeállítására hoztak új szabályokat. Mindkét módosítás azt célozza, hogy a vezetésnek nagyobb legyen a beleszólása. – Képzeljék el a helyzetet, hogy az országggyűlésbe nem választják a képviselőket, hanem kijelölik – írta le a helyzetet Németh Gábor. Mit jelentene a győzelem? – Lehetséges egy hosszú távú győzelem, alkotmánybírósági keresetet adtunk be a modellváltás törvénytelenségéről, amelyet befogadtak. Ez azért volna nagyon fontos, mert a mostani váltásokkal 2022. január 1-re teljesen leválna a magyar államról a felsőoktatás, és ha bármikor előfordulna, hogy az Európai bíróság helybenhagyja ezt a kérést, akkor az egész modellváltást vissza lehetne csinálni. – A kritikai értelmiség a társadalom immunrendszere, minden társadalom hosszú távú érdeke, hogy legyen ilyen, most az egyetemi autonómia felszámolásával ezt szüntetnék meg. Az, hogy a Magyar Rektori Konferencia szerint az ő feladatuk a közvetítés ebben a folyamatban, ennél cinikusabbat nemigen mondhatnék.



Free SZFE kezdeményezés egyesületalakításáról annyit lehet elmondani ma, amennyi megjelent a Facebook-oldalon. Ez az alternatív egyetem felé mutat? – Mutathat ebbe az irányba – reagált Németh Gábor. – Felvételizni jogszerűen az alapítvány által birtokolt egyetemre lehet, akkreditációt szerezni nagyon hosszú folyamat, addig ez nem zajlik le. De olyan helyzetbe nem hozzuk a hallgatókat, ami túl kockázatos. Ez az, amiről konkrétan két hét múlva lehet talán beszélni. A kérdésre, hogy készült-e felmérés arról, hogy a hallgatók mekkora része maradna vagy menne, Németh Gábor azt felelte, hogy igen, de ennek ismertetésére nincs felhatalmazva. A kérdésre, hogy miért folytatja, Németh Gábor így válaszolt: – Azért nem álltam fel, mert úgy gondoltam, hogy dolgom van ezzel még.

Jogorvoslattal élnek a diákok

A hallgatók jogi ügyeit intéző Aujeszky Nóra, az SZFE másodéves televíziós műsorkészítő-hallgatója, aki korábban a jogi egyetemet is elvégezte, a hvg.hu-nak elmondta:

„A hallgatóink természetesen jogorvoslattal élnek, ugyanis példátlan a jogsértés, amivel az elvégzett munkájukat annulálják, és értelmezhetetlen, hogy ősszel szerzett jegyeket valamilyen módon tavaszi félévben akarjanak rögzíteni. Már ha egyáltalán rögzítik, mert erre sincsen semmilyen garancia.”

Hozzáteszi: a pótlás ráadásul csak azután történne meg, hogy a hallgatók beiratkoztak a tavaszi félévre, a hátuk mögött egy papíron nulla kredites félévvel.