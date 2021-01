Három Michelin-csillagot kapott egy marseille-i étterem

Továbbra is külföldi tudósok közreműködésével vizsgálják a kőzeteket

Annak ellenére, hogy a tervezettnél kevesebb holdmintát gyűjtött a Csang'o-5 kínai űrszonda, továbbra is külföldi tudósok közreműködésével vizsgálják a kőzeteket – közölte a Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) hétfőn Kína a harmadik ország a világon, amely kőzetmintát hozott a Földre a Holdról. A Csang'o-5 nevű űrszonda 1,731 kilogrammnyi mintával érkezett meg a múlt hónapban, a tervek azonban két kiló volt. A szonda más országok korábbi űrmisszióin alapuló adatok alapján úgy becsülte, hogy a holdkőzetek sűrűsége 1,6 gramm per köbméter – mondta Pej Csao-jü, a misszió szóvivője. Emiatt mindössze 12 óra után leállt a kőzetbegyűjtéssel, feltételezve, hogy elérte a kívánt célt. „A tesztek alapján azonban a valódi sűrűség nem volt olyan nagy. Eredetileg úgy terveztük, hogy 22 órán át tart a felszíni mintagyűjtés, de ez a munkafolyamat végül 12 óra után leállt” – mondta Pej. Kína azonban továbbra is kész együttműködni más országokkal, köztük az Egyesült Államokkal a minták tanulmányozásában. Az Egyesült Államok törvényei éveken át korlátozták űrhatósága, a NASA számára, hogy közvetlenül együttműködjön Kínával.