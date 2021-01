Fehérségre és 10 fokkal „melegebbre” ébredtünk

Országszerte sokfelé havas lett a táj kedd reggelre. A hétfőihez képest sok helyen 10 fokkal is magasabb hőmérsékleti értékeket mértek.

Országszerte sokfelé havas lett a táj kedd reggelre. Helyenként 10-20 centiméteres hóréteg is kialakult. Az Országos Meteorológiai Szolgálat friss adatai szerint Kékestetőn 14 centiméteres a hó. A keleti országrészben, például Debrecenben, Békéscsabán, Hajdúhadházon, Kenderesen, Tiszalökön 4-5 centiméter körüli hóvastagságot mértek, és sok helyről jelezték ennél kisebb hóréteget, hólepelt. A középső országrészben jellemzően 1-2 centiméteres a hó, Budapest legtöbb részén hólepel alakult ki. Nagyobb hótakaró alakult ki viszont Nyugat-Magyarország számos településén. Hidegkúton, Kőszegen, és Peresznyén 8, Sopronban és Súron 9 centiméteres hó van. Bakonykoppányban és Sopronhorpácson 10, Mencshelyen 12, Herenden 14, Bakonybélen pedig 18 centiméteres a hóréteg vastagsága. A legnagyobb, 20 centiméteres hótakarót Úrkúton észlelték kedd reggel. Az előrejelzés szerint kedden napközben a keleti, északkeleti határhoz szorul vissza a havazás. Estétől viszont az északi tájakon ismét számítani kell csapadékra: a Dunántúlon eső, az Északi-középhegységben, északkeleten zömmel hó várható, de kis területen – bizonytalanabb eloszlásban – ónos eső is kialakulhat. Szerdán délelőtt főleg az ország északkeleti felén várható vegyes halmazállapotú csapadék (hó, havas eső, eső). Délután kisebb a csapadék esélye, este északkeleten lehet kisebb eső.

A meteorológiai szolgálat kedd reggeli adatai szerint különösen az ország középső sávjában mértek több fokos, néhol 10 Celsius-fok feletti hőmérsékletváltozást az előző reggelhez képest. A keleti és nyugati országrészben jellemzően kisebb, csak maximum néhány fokos eltérések voltak. A Facebook-oldalukon azt írták: megkezdődött az enyhébb levegő beáramlása a Kárpát-medencébe, amely szép lassan kiszorítja a hideg, fagyos légtömeget. Az esti órákban a kevésbé felhős tájakon – az Alföldön, illetve az Északi-középhegység völgyeiben – még mínusz 10 fok köré, néhol mínusz 13 fokig is lehűlt még a levegő, de országos szinten enyhébb volt az éjszaka. Mint írták, Baján, ahol a téli szezonrekordot megdöntve mínusz 16,4 fokot mértek, kedden reggel 7 órakor 15 fokkal volt melegebb. Az előrejelzés szerint a következő napokban tovább mérséklődik a hideg. Pénteken és szombaton a leghidegebb órákban sem lesznek jellemzők mínuszok, napközben helyenként 10 foknál is melegebb lehet.

A napokban tapasztalható drasztikus változások, mint megírtuk , komoly kihívás elé állítják még az egészséges szervezetet is. Az időjárás erőteljes hullámzása különösen az időjárásra érzékenyeknek okozhat különböző, életminőséget rontó tüneteket. Fejfájást, vérnyomás- és hangulatingadozást, alvás- és mentális zavarokat, krónikus fáradtságérzetet, figyelem- és teljesítőképesség-romlást, valamint mozgásszervi panaszokat is tapasztalhatnak. Ezek megelőzésére nincs általános módszer, de a lapunknak nyilatkozó meteogyógyász elmondta, személyre szabott terápiával enyhíthetők a panaszok. A szakember kiemelte, érdemes csökkenteni a szervezetet terhelő hatásokat, hogy az immunrendszer könnyebben tudjon alkalmazkodni a gyorsan változó időjárási körülményekhez. Ez többek között a stresszes helyzetek tudatos kerülését, több pihenést és könnyebben emészthető ételek fogyasztását jelenti. Az egészséges étkezésre azért is ajánlott odafigyelni, mert a frontérzékenyek jobban ki vannak téve a kórokozók támadásának. Az immunrendszer harmonikus működésének támogatásához vírusgátló hatású növények, illetve vitaminok, elsősorban megfelelő adagolásban szedett C- és D-vitamin és nyomelemek fogyasztásával, valamint rendszeres testmozgással lehet hozzájárulni. Fontos figyelni és az öltözködésben is követni kell a hőmérséklet változásait. A szakember hangsúlyozta: ne megszokásból, hanem az aktuális hőfoknak megfelelően öltözzünk, és adjunk ruhákat a gyerekekre is.