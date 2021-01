Nem részesíti magát elnöki kegyelemben Trump

A leköszönő elnök családja és a Capitolium ostromának részvevői sem részesülnek kegyelemben.

Donald Trump leköszönő amerikai elnök úgy döntött, hogy nem részesíti elnöki kegyelemben saját magát és családtagjait sem – számolt be erről tájékozott forrásokra hivatkozva kedden az amerikai sajtó.

Egyes jogi szakértők szerint amennyiben az elnök önmagának adna kegyelmet , az alkotmányellenes lenne, ugyanis megsértené azt az alapelvet, miszerint senki nem lehet bíró a saját ügyében. Más szakértők szerint viszont a kegyelmi hatalom gyakorlása tág értelmezést kapott az alkotmányban, ezért az adott esetben saját magának is megkegyelmező elnök nem sértené meg azt. Az amerikai képviselőház múlt szerdán megszavazta a Donald Trump felmentését célzó eljárás (impeachment) megindítását lázadás szításának vádjával a Capitolium január 6-i ostroma miatt. Az ügy ezzel a szenátus elé került. Amennyiben a felsőház is elítélné az elnököt, el is tilthatják attól, hogy 2024-ben újra elinduljon az elnöki tisztségért. Ehhez azonban legalább tizenhét republikánus szenátornak is arra kellene szavaznia, hogy vonják felelősségre a távozó elnököt. A CNN amerikai hírtelevízió információi szerint a kegyelmi listán szerepel több fehérgalléros bűnöző mellett például egy floridai orvos, Salomon Melgen, aki jelenleg börtönbüntetését tölti, miután bűnösnek találták több tucat egészségügyi csalás vádjában. Ugyancsak a CNN értesült arról, hogy Trump több politikai szövetségesének készül kegyelmet adni. A Capitolium ostromának részvevői ugyanakkor nem részesülnek kegyelemben. A Fox News amerikai hírtelevízió pedig arról számolt be, hogy Pamela Anderson színésznő hétfőn arra kérte az elnököt, hogy – mielőtt hivatalából távozik – részesítse teljes kegyelemben Julian Assange-t, a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítóját. A New York Times korábban azt írta, hogy Trump tanácsadóival többször is megvitatta a három legidősebb gyermekének, vejének és ügyvédjének, Rudy Giulianinak adandó elnöki kegyelem jogi aspektusait. Nem konkrét ügyekben, hanem általában akar nekik megkegyelmezni, mert attól tart, hogy a Biden-Harris adminisztráció rajtuk akar majd bosszút állni az ő elnöksége miatt.