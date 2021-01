357,80 forinton az euró

Eddig 11 uniós tagállam nyújtotta be az EU válságkezelési alapjából lehívható források elköltésének tervezetét az Európai Bizottságnak.

Magyarországgal együtt mostanáig 11 európai uniós tagállam nyújtotta be az EU válságkezelési alapjából lehívható források elköltésének tervezetét az Európai Bizottságnak — derült ki az európai uniós pénzügyminiszterek keddi tanácskozását követően. A programok véglegesítésének határideje április 30-ika, a huszonheteknek addig kell megállapodniuk Brüsszellel a járvány utáni helyreállításra szánt támogatások felhasználásáról. Magyarország részesedése folyó áron 7,176 milliárd euró - mintegy 2500 milliárd forint - a 2021-2026 között elkölthető mintegy 312,5 milliárdból. A várhatóan február második felében életbe lépő jogszabály szerint a gazdaságélénkítésre szánt pénzt kizárólag az Európai Unió céljaival megegyező reformokra és befektetésekre lehet fordítani: a források 37 százalékát a klímaváltozás elleni politikákra, és legalább 20 százalékát a digitális átállás költségeire. A terveknek tartalmazniuk kell azt is, hogy az adott tagország hogyan kívánja megvalósítani a közösség 2019-ben és 2020-ban megfogalmazott országspecifikus ajánlásait. A miniszterekből álló EU Tanács tavaly egyebek között azt javasolta Magyarországnak, hogy kezelje az egészségügyi dolgozók hiányát, javítsa az egészségügyi infrastruktúrát, helyezze a beruházások középpontjába a zöld és digitális átállást, vonja be a szociális partnereket, valamint az érdekelt feleket a szakpolitikai döntéshozatalba, továbbá javítsa a versenyt a közbeszerzések terén. Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság gazdasági ügyekért felelős biztosa szerint viszonylag jó ütemben haladnak a tárgyalások a tagállamokkal, akiknek azonban még sokat kell dolgozniuk az itt-ott elnagyolt tervezeteken. A politikus kiemelte, hogy minden országnak megfelelő ellenőrzési mechanizmust is ki kell építenie, amely megfelelő védelmet nyújt a korrupció, a csalás és az összeférhetetlenséggel szemben. A szétosztandó 312,5 milliárd euró része annak a 750 milliárdos csomagnak, amelyet az Európai Bizottság a pénzpiacokról készül felvenni. A hitelfelvételhez még szükség van az EU bevételi plafonjának növelését szolgáló döntés nemzeti jóváhagyására. Az unió soros portugál elnöksége azt szeretné, ha mandátumának június végi lejárta előtt megkezdődhetnének a kifizetések a helyreállítási alapból.