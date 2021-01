Beszólt a haverjainak az áldozat, ezért szúrt azonnal - letartóztatásban a Mester utcai késelő

A családi háztól különálló két helyiségben 903 növényt találtak, nagyobb részük virágzott, a többit a korai virágzás állapotában - írja a police.hu. A Cannabis Sativa növények mellett a teljes berendezést és több mint másfél millió forintot is lefoglaltak. A Komárom-Esztergom és Pest megyei rendőrök a rajtaütéssel "szerény becslések szerint is" alkalmanként 180 kilogramm, több száz millió forint értékű marihuána szüretelését akadályozták meg - fogalmaztak. Az ültetvény gazdája, a remeteszőlősi házban lakó 37 éves férfi beismerte a bűncselekményt. Elmondta, hogy tavaly év elején döntött a termesztéséről, majd az ültetvény működéséhez szükséges lámpákra, elszívókra, aggregátorra, tálcákra, tápoldatokra, tápszerekre, állványokra több mint 10 millió forintot költött. Néhány hónappal később kezdte elültetni a külföldről beszerzett palántákat. Azt állította, hogy a marihuánát saját használatra szánta, kereskedni nem akart vele, "bár szüretelni még nem volt lehetősége és most már nem is lesz" - olvasható a közleményben. A férfit kábítószer-birtoklás bűntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.