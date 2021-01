Kultúra karanténban

Nehéz lesz talpra állniuk a világ filmszínházainak a járvány után, igaz, országoktól függ a bevételkiesés mértéke. A csökkenés nem csupán a Covid-19-re vezethető vissza. Az Európai Unió a korlátozások fenntartását javasolja az átoltottságig.

Valóságos szuperhősre lenne szüksége a világ mozijainak, hogy kiheverjék a koronavírus okozta válságot. Az egyes országokban ugyan a kormányzatok segítettek az ágazatnak, de ez az éves kiesésnek mintegy a felét ha fedezi. A mozik és a színházak történelmi veszteségeket szenvedtek el, de hogy mekkora a kár, az csak a járvány után derül ki. A német Norddeutsche Rundfunk találóan jegyezte meg, hogy 2020 katasztrófafilmbe illő év volt, hiszen az ágazat minden szereplője, egyebek mellett a mozik üzemeltetői, a producerek, a színészek és a nézők is komoly veszteségeket könyvelhettek el. Az Egyesült Államokban a visszaesés elérte a nyolcvan százalékot, a mozik tavalyi összbevétele 2278 milliárd dollár volt. Régiótól függ, bezárják-e a mozikat, míg decemberben, az országban a a 40 százalékuk volt nyitva, New Yorkban és Los Angelesben például egy sem. Kanadában a tavalyi második negyedévben 91 százalékkal kevesebben mentek moziba, mint az előző év azonos időszakában. A Cineplex adatai szerint 1,6 millióan voltak moziban szeptembertől novemberig, míg az előző évben ez a szám elérte a 17,5 milliót. Nagy-Britanniában és Írországban a bevételkiesés a 76 százalékot is elérhette. A kiesés mértéke Olaszországban és Spanyolországban 72-72, Dél-Koreában 71, Kínában 70, Németországban és Franciaországban 69-69, Ausztráliában 65, Új-Zélandon 62, Japánban 61 és Oroszországban 60 százalék volt. Az eltérő arányoknak más és más okai vannak, s nem is kizárólag a járvány a felelős. Olaszországban, ahol az EU államai közül elsőként jelent meg a koronavírus, március és december vége között 93 százalékos volt a bevételkiesés. Nagy-Britanniában azzal is indokolják a zuhanást, hogy tavaly nem mutattak be egyetlen húzófilmet sem. Japánban viszont azért volt kisebb a csökkenés, mert óriási sikerrel vetítették az októberben bemutatott Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train című animét. Oroszország pedig azért úszta meg valamivel kisebb bevételkieséssel, mert itt más országokhoz képest tovább, 2020. július 15-ig nyitva tartottak a mozik. Az Európai Unió tagországai közül a holland mozik vészelték át a legjobban a tavalyi évet, hiszen „mindössze” 57 százalékos csökkenést könyvelhettek el. Németországban az üzemeltetők több alkotás bemutatóját halasztották, a legújabb James Bond filmet például csak 2021 tavaszán mutatják be Németországban, már ha egyáltalán. A mozik tavalyi összbevétele 285 millió euró volt, ebből 172 milliót európai, 85 milliót német alkotások „termeltek”. A Német Filmszínházak Szövetségének adatai szerint tavaly a mozik vesztesége elérte a heti 17 millió eurót, miután azok csak három hónapig voltak nyitva, de a forgalom ez idő alatt is messze elmaradt a korábbi évekétől. A bevételkiesés megközelíti az egymilliárd eurót. A német színházakkal kapcsolatban nincs ugyan ilyen általános kimutatás, de az egyes teátrumok vesztesége már az első zárlat után, nyár végéig milliós nagyságrendű volt. S ez még jelentősen emelkedhet, hiszen tavaly november 2-án ismét bezárták a mozikat és a színházakat. Becslések szerint ugyanakkor a színházak a moziknál is nagyobb visszaesésre számíthatnak. Várhatóan bevételük 75 százalékától esnek el. Ausztriában is hasonló az arány, itt 70-80 százalékos kieséssel számolnak. De Svájcból is drámai adatok érkeztek. A Zürichi Operaház számára a 2019/2020-as évad rekord bevételekkel indult, ám a jegybevételek végül az előző évadhoz képest 24 millió euróról 14 millióra estek vissza. A csökkenést egy olasz adat is jól ábrázolja. Eszerint míg 2019 decemberében egy olasz család átlagosan 113 eurót költött kultúrára, 2020 decemberére ez 60 euróra esett vissza. A kulturális intézmények bevételei 70 százalékkal csökkentek. Európa országai közül csak Spanyolországban maradtak nyitva mind a mai napig a színházak és a mozik, igaz, igen szigorú higiéniai előírásoknak kell megfelelniük. Múlt péntekig Portugáliában is nyitva lehettek a kulturális intézmények, de a járvány miatt itt is be kellett zárni kapuikat.