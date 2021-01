Startengedélyt kapott az orosz vakcina

Az OGYÉI most a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakvéleményére vár, amely megállapítja, hogy a vakcina valóban megfelel-e annak, ami az arról szóló dokumentumokban szerepel.

Engedélyezték a magyar hatóságok a brit AstraZeneca és az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcinákat – a hírről elsőként szokatlan módon nem a készítményeket vizsgáló Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, hanem a kormányzati propagandaoldal, az Origo közlése alapján számolt be az MTI. A szervezet főigazgatója erről csak az M1 esti híradójában beszélt. Szentiványi Mátyás azt mondta: az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet (OGYÉI) szakemberei "meggyőzőnek találták" a koronavírus elleni orosz Szputnyik V vakcinát. Az OGYÉI a vizsgálatok lezárultával szerdán ideiglenes, Magyarország területén érvényes használatbavételi engedélyt adott ki a magyar jogszabályok alapján. Ez az engedély hat hónapra szól, és további hat hónappal egyszer meghosszabbítható. A szervezet most a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakvéleményére vár, amely megállapítja, hogy a vakcina valóban megfelel-e annak, ami az arról szóló dokumentumokban szerepel. Az NNK minden egyes gyártási tételt újra és újra meg fog vizsgálni. A kormány még novemberben jelentette be, hogy már itthon vizsgálják az orosz készítményt, pedig – mint azt lapunk kiderítette – akkor még nem is volt itt a vakcina dokumentációja, ami nélkülözhetetlen az eljáráshoz. Később Kásler Miklós miniszter közölte, hogy háromezer önkéntesen tesztelik az oltást, de erről semmilyen további információt nem közöltek. Az orosz vakcina engedélyéről szóló döntés kiszivárogtatásának időzítése is különös. Szijjártó Péter külügyminiszter szerda délután még arról beszélt : a magyar gyógyszerészeti hatóság szakemberei jelenleg is Oroszországban vannak és a helyszínen tanulmányozzák a vakcina gyártási folyamatát. Hozzátette: csütörtökön az orosz egészségügyi hatósághoz látogatnak és ott folytatnak konzultációt. Vagyis ezek szerint úgy kapott engedélyt a vakcina, hogy a hatóság emberei még be sem fejezték a tájékozódást Oroszországban. A külügyminiszter szerda délután azt is közölte: már megkapták a vakcina beszerzéséről szóló szerződéstervezetet az orosz Állami Befektetési Alaptól. Európában Magyarország kezdheti el elsőként használni az orosz vakcinát. A Szputnyik V fejlesztői az oltóanyag európai bejegyzését kérték , a szakvizsgálat februárban kezdődhet – idézte az MTI az oroszországi oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alapot. Az oxfordi AstraZeneca vakcinájával Nagy-Britanniában már oltanak, de az EU gyógyszerészeti hatóságai csak a hónap végére tűzték ki az engedélyezésről szóló döntést. Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár által kifejlesztett vakcina olcsóbb, és a szállítása egyszerűbb, mint a Pfizer-BioNTech terméke. Az AstraZeneca oltásából 2020 végéig 200 millió adagot gyártottak.