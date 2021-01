Akár egy közös érzékszerv - a magyar kultúra napja

Decemberben adták át a zürichi Kunsthaus épületegyüttesének legújabb darabját, és ezzel a bővítéssel a Kunsthaus lett Svájc legnagyobb képzőművészeti kiállítóhelye. A múzeum alapjául szolgáló gyűjteményt 1787-ben hozták létre, de az első, Karl Moser tervei alapján megvalósult múzeumépület csak 1910-ben nyílt meg. Moser, akit már saját korában is „a modernizmus atyjaként” emlegettek, szülővárosában Zürichben közel 600 épületet tervezett. Bár csak a 20-as évek második felében fordult valójában a modernizmus felé, így a Kunsthaus még nem ennek jegyében épült, de 1928-ban már az újonnan alapított Congrès International d'Architecture Moderne elnöke, melynek tagjai voltak a modernizmus világhírű úttörői, Le Corbusier és Walter Gropius is. A megnyitás utáni években a múzeumi gyűjtemény folyamatos gyarapodásának, és az időszaki kiállításoknak köszönhetően először 1925-ben majd 1958-ban és 1976-ban is szükség volt az épület bővítésére. A tavaly átadott épület illetve a bővítés terve 2001-ben merült fel először. A tervpályázatot végül 2008-ban írták ki, és a győztes tervek a brit David Chipperfield berlini irodájában készültek. A kortárs minimalista építészet világhírű tervezőjének nevéhez a világ számos múzeumának terve is kötődik: Gotoh Museum Japán, Anchorage városi múzeuma, a Turner Contemporary, az Európa kulturális fővárosa programsorozat keretében átadott németországi Museum Folkwang bővítése Essenben, illetve a berlini Múzeum-sziget rekonstrukciójának terve és a Neues Museum helyreállítása. A tervpályázat eredményhirdetése után - ahogy ez Svájcban természetes - népszavazást írtak ki, hogy a város támogassa-e a beruházást vagy sem, és csak ennek eredménye után, 2012-ben hagyták jóvá a fejlesztést. Az építkezés végül 2015-ben indulhatott el derül ki a múzeum weboldalán olvasható sajtóközleményből. A tavaly december 11-én átadott épület természetesen harmonizál a már meglévő épületegyüttessel és Heimplatz további épületeivel is. Ráadásul az átgondolt várostervezési koncepciónak köszönhetően a tér mostantól egészen új benyomást kelt, hiszen a 5000 négyzetméteres impozáns épülettel már egy modern nagyvárosi térré alakult, amely egyben kulturális centrum is lett, a Kunsthauson kívül itt található a város legnagyobb színháza a Schauspielhaus is. De bővítéssel nem csak a beépített terület lett nagyobb, hiszen múzeumhoz tartozó, de szabadon látogatható park is létrejött, illetve a tervezés során korunk legnagyobb kihívására a környezettudatosságra és fenntartható működtetésre is komoly hangsúlyt fektettek így 75 százalékkal kevesebb üvegházhatású gáz kibocsájtásával jár az épület üzemeltetése, és energiaigénye is jóval alacsonyabb mint a hasonló méretű és funkciójú épületeké.Bár a Kunsthaus a világjárvány miatt február 28-ig egészen biztosan zárva tart, de virtuális sétát már tehetünk új épületben és a Kunsthaus kiállításain is, illetve az építkezés 5 évét is megnézhetjük 4 percbe sűrítve a múzeum honlapján. https://www.kunsthaus.ch/