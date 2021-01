A Ferencváros döntetlent játszott a Puskás Akadémiával

A válogatott a középdöntős csoport élén áll az egyiptomi vb-n, ami Nagy László alelnök szerint a fizikai és mentális állapotnak köszönhető.

A magyar férfiválogatott Németország, Uruguay és a Zöld-foki Köztársaság legyőzése révén a maximális négy pontot vitte magával a középdöntőbe, ahol első mérkőzésén Brazília válogatottját győzte le csütörtök este (29-23). Vagyis kézzel már megy, ami lábbal vágyálom, de most ez mellékszál. A győzelemmel viszont a válogatott a csoport élére ugrott, és ott is maradna, amennyiben szombaton sikerülne legyőznie az egyébként verhető kategóriába sorolt Lengyelországot. Ha nem, akkor sincs semmi veszve a továbbjutás szempontjából, ugyanis hétfőn Spanyolország következne, ami azonban az eddigiek alapján sokkal nehezebb diónak ígérkezik. A lényeg: a negyeddöntőbe továbbjutáshoz a két mérkőzésből egyet kell megfogni. De bárhogy is lesz, az eddigiek már így is a legszebb álmokat idézik Egyiptomban. A sportágat játékosként évtizedekig meghatározó Nagy László (aki jelenleg a szövetség alelnöke), azt remélte: a történet még az eddiginél is sokkal szebb véget ér. „A tavalyi Európa-bajnokságon nagyon sokat tapasztalt a csapat, de akkor a végére fizikálisan és mentálisan is kicsit elfogyott a lendület. Ezzel szemben most nagyon jó állapotban van a gárda. Komplettebb a csapat, és a terhek is jobban eloszlanak, legalábbis az eddigiek alapján ezt tapasztaltuk” – mutatta be a győzelmek mögötti hátteret a Sport Tv Kézivezérlés műsorában. Elmondta, a folytatásban is ennek szellemében fognak pályára lépni, vagyis a lengyelek elleni partiban sem adják alább, eltökéltségük a maximumon lesz. Kijelentette, az ellenfél eredménysora tiszteletet parancsol, ám tudják, ott is vannak nehézségek: a lengyeleknél nagy átalakulást vezényeltek le, az új szövetségi kapitánnyal új fazon, új játékosok is érkeztek, stílusuk „a spanyol vonal felé mozdult el”. De Nagy emiatt nem aggódik: „Meggyőződésem, hogy amennyiben a korábban látott stabil játékot tudjuk hozni ellenünk, akkor – nem mondom, hogy nem okozhatnak gondot –, de nagyon jó esélyeink lennének a győzelemre. De nekünk nem velük, magunkkal kell foglalkoznunk” – összegezte. Egyúttal elmondta, mivel a két válogatott jól ismeri egymást, ezért nem hiszi, hogy bármelyik fél meg tudná lepni a másikat. Mindenesetre ők nem bíznak semmit a véletlenre, a lengyelek összes világbajnoki mérkőzéséből készült egy posztokra lebontott szakmai elemzés, ami teljessé teszi felkészülésüket. Gulyás István, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a brazil verés után egy mondattal jelölte ki a szombati összecsapás tétjét: „A továbbjutás szempontjából a lengyelek elleni mérkőzés lesz a legfontosabb”. Mikler Roland, a brazilok ellen 16 védést elővezető kapus (akit a mérkőzés legjobbjának választottak) a szövetség honlapján értékelt: „Elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Bár az elején nehezen lendültem bele, az első félidő végül elég jól sikerült, uraltuk a játékot. A második félidő közepén, jelentős előnynél kicsit kiengedtünk, többet hibáztunk, de volt tartásunk és mindig volt egy-egy játékos, aki magára vállalta a helyzeteket és továbblendített bennünket. A védekezésünkben jól működtek a páros kapcsolatok, büszke vagyok a csapatra, megyünk tovább”. A négy gólig jutott balszélső, Sunajko Stefan is ebben a szellemben értékelt: „Örülök, hogy gólokat tudtam szerezni, főleg akkor, amikor erre a legnagyobb szükség volt, és annak is, hogy a szélsők ezúttal még többet tudtak hozzátenni a csapat játékához. Köszönöm a stábnak a lehetőséget, igyekszem élni vele”. „Örülünk a győzelemnek, igyekeztünk koncentráltan játszani, és úgy érzem, hogy egyre jobban bele is jövünk. Mindenki megtalálta a helyét a csapatban és nagyon pozitív volt, hogy ha valakinek éppen nem ment, akkor jött a másik és segített” – magyarázta a sikereket Sipos Adrián.