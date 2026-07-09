A 2Rule szünetelteti netes áruházát és közösségimédia-jelenlétét is. A márka Facebook-oldalát megszüntették, a kevesebb mint 700 követővel rendelkező Instagram-profilját pedig privátra állították. A 2026/27-es futballidényben a jelek szerint így már csak a Puskás Akadémia ölti magára Mészáros Lőrinc sportszergyártójának termékeit.
Ugyan hétfőn azonnali hatállyal mentesítették a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, a hírek szerint a Puskás Akadémiánál máris tárt karokkal várják.
Az exkormányfő Marco Rossi szövetségi kapitány társaságában nézte a Puskás Akadémia–MTK Budapest meccset.
Nagyot alakított a Fidesz díszrappere, de nyilatkozni már nem akar róla. A dalában kokainról is szó van, már csak az a kérdés, hogy mindez eljutott-e Horváth László fideszes drogügyi kormánybiztoshoz.
A helyszínen nézte végig csapata vereségét.
Az ellenféltől két játékost is kiállítottak, de ezt sem tudták kihasználni a felcsútiak.
Eredménykényszer nélkül léptek pályára, értékes tapasztalatokkal gazdagodtak.
Úgy fest, nincs hiány önbizalomban az apró Fejér vármegyei településen.
Hiába szerzett vezetést az NB I-ben immár három forduló óta nyeretlen zöld-fehér csapat az első félidőben, a másodikban a Puskás Akadémia egyenlített.
A Ferencváros vasárnap 17 órától a Puskás Akadémiával csap össze.
Sőt, már Ausztráliára vagy éppen Dél-Amerikára is szemet vetettek.
Felcsúton találták meg a történelmi magyar győzelem titkát.
Ennek jegyében kell olyan csapatok ellen is játszaniuk, akik „nem langyosak, hanem letépik a gyerekekről a gatyát, ha kell”.
A címvédő és éllovas Ferencváros hátrányból 1-1-es döntetlent ért el a Puskás Akadémia otthonában szombaton, a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójában.
Három gyógyult labdarúgó csak félidőt játszhatott a Fehérvár ellen, négy csapattagnál viszont a napokban mutattak ki fertőzést.
Nagy a bizonytalanság a csapatnak a svéd Hammarby elleni Európa-liga selejtezője körül.
A DVSC hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott vasárnap a Puskás Akadémiával a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójában.
Története során tizedszer az Újpest nyerte a labdarúgó Magyar Kupát, miután büntetőrúgásokat követően legyőzte a Puskás Akadémia együttesét az Üllői úti stadionban tegnap lejátszott fináléban.
A Magyar Kupának egészen a 2018-as döntőig nem volt egységes arculata, ám a mai alkalomra a Magyar Labdarúgó Szövetség kedden bemutatta Kránicz Gergő grafikus munkáját, a sorozat új logóját
A Mezőkövesd 2-1-re győzött a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában, szombaton, ezzel fontos lépést tett a bennmaradás felé.
A kiesés elkerüléséért küzdő Haladás 3-2-re legyőzte szombaton a vendég Puskás Akadémiát a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában.
Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság szombati játéknapján a lefújásig nyílt volt a küzdelem, több stadionban is a hosszabbításban dőlt el a pontok sorsa.
A listavezető Ferencváros fordított, és végül 3-1-re nyert a vendég Puskás Akadémia ellen szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójában.