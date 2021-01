A felvonóról kiabálták a síelőnek, hogy vigyázzon, mert egy medve üldözi (videó)

Más betegségek is állhatnak a háttérben, akár a Parkinson-kór vagy az Alzheimer-kór jele is lehet.

A szaglás- és ízérzékelés elvesztéséről mostanában leginkább a koronavírus-fertőzés tüneteként hallhatunk, de több betegség is állhat a hátterében – mondta Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gége Központ orvosa. A szaglás receptorai az orrüreg felső részében elhelyezkedő szaglóhámban találhatók. Ha orrdugulás miatt a szagok nem jutnak el ide, akkor nem, vagy csak alig érzünk szagokat. Orrdugulás kialakulhat például nátha miatt is, de akkor, ahogy a tünetek néhány nap alatt enyhülnek, a szaglás visszatér. A tartósan fennálló orrdugulás hosszabb ideig tartó szaglásvesztést okozhat. Ennek hátterében állhat többek közt orrpolip vagy orrmelléküreg-gyulladás, de a szagló receptorok elhalása is. Utóbbi oka lehet az idegpálya, illetve az érzékelő agykérgi központ sérülése is. Ez egy fontos, figyelemfelhívó jel, amely akár olyan betegségek tünete is lehet, mint a Parkinson-kór vagy az Alzheimer-kór – hívta fel a figyelmet a szakorvos. Noha az ízeket a nyelv különböző területein érzékeljük, a folyamatban többek közt az orr is részt vesz, ez azt jelenti, hogy a szaglás az ízek érzékelését is befolyásolhatja. Nátha esetén például bedugult orral, orrfolyással küszködve nemcsak a gyógyírként főzött húsleves illatát, hanem az ízét sem igazán érezzük. Az ízlelőbimbók száma az életkorral csökken, ezért az idősebbek körében gyakoribb az ízérzés zavara, amit az idegvégződések sorvadása miatt szaglászavar is kísérhet. A dohányosoknál is jellemző a szaglás csökkenése, amit gyakran csak a leszokást követően vesznek észre, ahogyan fokozatosan egyre több illatot éreznek. A koronavírus-fertőzés tüneteként hirtelen fellépő szaglás- és ízvesztés gyakran elsőként, a többi panasz megjelenése előtt jelentkezik. Ezt több kutatás is megerősítette, legutóbb a Plos Medicine című, amerikai szaklapban megjelent tanulmány. Ebben a vizsgált 590, szaglását hirtelen elvesztett résztvevő 80,4 százalékának, és az ízérzékelést elvesztők 77,8 százalékának lett pozitív a koronavírus teszteredménye. Hirtelen szaglásvesztés esetén a fertőzés terjesztésének megakadályozása érdekében otthon kell maradni. Az érintettek figyeljék a tüneteiket, és ha egyéb panaszok is megjelennek, telefonon értesítsék a háziorvosukat – hangsúlyozta a szakorvos.