Müller Cecília: Teljes biztonságot egyetlen vakcina sem ad

Az országos tisztifőorvos mindenkit megdicsért a járványügyi adatok kedvező alakulásáért, emellett bejelentette, hogy a héten több mint 45 ezer embernek elegendő oltóanyag érkezik.

A koronavírus-járvány eddigi védelmi intézkedéseinek és az állampolgárok jogkövető magatartásának köszönhetően kedvező adatokról számolhatok be, és az elhunytak száma is csökken – utalt Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján a kormányzati tájékoztatóoldal legfrissebb adataira. Hozzátette, az 56 elhunyt ember közül a legfiatalabb 52 éves, míg a legidősebb 95 éves volt, mindketten szív- és érrendszeri betegséggel küzdöttek. A szakember kiemelte, hogy egyre nő a gyógyultak száma, míg az aktív fertőzötteké csökken, s így már másfélszeres a különbség az előbbiek javára. Ugyan a környező országokhoz képest is különösen jó a járványügyi helyzet, a tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy sok helyen terjed a mutáns vírus, elsősorban a brit, de a brazil és dél-afrikai is. Mivel megváltozhat a vírus tulajdonsága is, kiemelte:



„továbbra is fontos, hogy ne fertőződjünk meg!”

Müller Cecília az oltásokkal és a kormányzati tájékoztató szerint ismertetett vakcinaszállításokkal kapcsolatban azt is kiemelte:



„ Hétfőn és kedden újabb, összesen 36 270 ember oltására elegendő Pfizer-oltóanyag érkezik Magyarországra, míg e hét vasárnapra a Moderna ígérte további 9000 ember beoltásához szükséges mennyiség szállítását.”

Müller Cecília ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy még azoknak is be kell tartaniuk a védelmi előírásokat, akik már a második oltást is megkapták, mert egyetlen egy oltóanyag sem ad száz százalékos védettséget.