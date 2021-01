Már az uniós országokból érkezők is csak negatív PCR-teszttel léphetnek be Franciaországba

Az új szabályozás alól mentességet élveznek a határ menti ingázók és a fuvarozók.

A koronavírusnak a korábbiaknál fertőzőbb variánsaitól tartva Franciaország az Európai Unió tagállamaiból tengeri vagy légi úton érkezőket is csak egy 72 órásnál nem régebbi, negatív PCR-teszt kell felmutatása mellett engedi belépni a területére. A vasárnap éjféltől érvénybe lépett intézkedés eddig csak az EU-n kívüli országokból érkezőkre vonatkozott.



A hatóságok elsősorban a légi és tengeri úton érkezőket ellenőrzik a repülőtereken és a kikötőkben, ami jelenleg heti 62 ezer beutazót érint – jelezte Jean-Baptiste Djebbari közlekedési miniszter. A párizsi repülőterek igazgatósága szerint a szigorítás „nem jelent sok változást”, sőt egyszerűbbé vált az eljárás, mert mostantól mindenkit ellenőrizni kell a belépéskor. A Roissy és az Orly termináljain a határőrök minden érkezőnek a személyi okmányai mellett a PCR-tesztjét is ellenőrzik. Akinél nincsen ilyen igazolás, annak a Vöröskereszt munkatársai helyben elvégeznek egy antigén gyorstesztet, amelynek az eredménye negyedórán belül megvan.



A járvány kezdete óta Franciaországban 73 049-en vesztették életüket, az elmúlt 24 órában 172-en. Az egészségügyi tárca adatai szerint a kórházi ápolásra szorulók száma vasárnap átlépte a 26 ezret, amire december óta nem volt példa, jelenleg 26 357-en vannak kórházban, ami ezerrel több, mint egy héttel ezelőtt. Közülük csaknem 3 ezren vannak intenzív osztályokon, számuk az elmúlt héten fokozatosan emelkedett, egy héttel ezelőtt 2766 súlyos beteget ápoltak.

A pozitív tesztek aránya 7 százalék, s a napi esetszám az elmúlt héten mindennap meghaladta a 20 ezret, az elmúlt 24 órában 18 436 új esetet jelentettek.



Újabb általános karantén kihirdetését sürgetik

A karantén december 15-i feloldása után több mint egy hónapig stagnáltak a járványmutatók, az elmúlt napokban megkezdődött lassú emelkedés miatt az egészségügyi ellátórendszernek már több mint felét a fertőzöttek foglalják el. A nem csökkenő adatok és a vírusnak a fertőzőbb brit és dél-afrikai variánsának terjedésétől tartva a járványügyi szakemberek egy jelentős része, köztük a kormány mellett működő tudományos tanács vezetője, Jean-Francois Delfraissy is egy harmadik általános karantén kihirdetését szorgalmazza. Szerinte a fertőzőbb variánsok aránya egyes régiókban már 7-9 százalék is lehet az új esetekben. A kormány eddig azt az álláspontot képviselte, hogy meg kell várni az éjszakai kijárási tilalomnak tíz nappal ezelőtt délután 6 órára előrehozott kezdésének hatását a mutatókra. Ennek kiértékelésére szerdára hívta össze Emmanuel Macron államfő a védelmi tanács heti ülését, amely azt is meg fogja vitatni, hogy a jelenlegi korlátozások elégségesek-e a járvány további terjedésének megfékezésére vagy pedig újabb szigorításokra van szükség. Amennyiben a lezárásról születik döntést, azt maga Emmanuel Macron fogja bejelenteni szerdán vagy csütörtökön, ahogy az március 16-án ez első, és október 28-án, a második lezárás előtt is történt. Sajtóértesülések szerint a miniszterelnöki hivatalban egy inkább az őszi, kevésbé szigorú karantén forgatókönyvét fontolgatják, amely szerint az iskolák nyitva maradhatnak, a kereskedelmi egységek közül viszont csak a létfontosságú termékeket árusító üzletek.



„A jó egyensúlyt kell megtalálni”

Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter a le Journal du Dimanche című hetilapnak elmondta: a köztársasági elnök és a miniszterelnök is támogatja azt, hogy az iskolákat, amíg lehet nyitva kell tartani, az a stratégia eddig is jól működött.



„A jó egyensúlyt kell megtalálni, minden üzletet nyitva kell hagyni, hogy ne legyen vita arról, hogy mi létszükséglet és mi nem” – fogalmazott Geoffroy Roux de Bézieux, a legnagyobb munkáltatói szervezet, a MEDEF vezetője a novemberi vitákra utalva a könyvesboltok bezárásáról.

A vendéglátó egységek (kivéve az elvitelre vagy házhoz szállítást vállalók), a kulturális intézmények (mozik, színházak, múzeumok), az egyetemek és a sportolásra alkalmas helyek október vége óta zárva vannak, s a karantén december 15-i feloldása óta éjszakai kijárási tilalom van életben, amelyet csak karácsony estére oldottak fel. A kormányzat az oltási program mellett a kedvezőbb időjárás visszatérésre is számít ahhoz, hogy a helyzet elfogadhatóbb legyen „a várhatóan nehéz február és március után”. Jean Castex miniszterelnök szombaton jelezte, hogy az a cél, hogy



„hosszan el tudja viselni az ország a nyomást, miután még messze nem ért véget” (a járvány).

Azt is közölte a kormányfő, hogy a beoltottak száma meghaladta az egymilliót, Olivier Véran egészségügyi miniszter pedig azt ígérte, hogy augusztus végére minden francia be lesz oltva. A tudomány tanács vezetője szerint azonban nyár végére csak negyven százalékos lehet az arány. A szakemberek szerint – akik a fertőzőbb variánsok terjedése miatt legalább kétméteres védőtávolságot, a textilmaszkok helyett pedig kizárólag sebészi maszk viselését ajánlják – még hónapokig nem térhet vissza az élet a régi kerékvágásba.