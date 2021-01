Drámai az amerikai statisztika, a Fehér Házból egymást érik az új elnöki rendeletek

Joe Biden többek között visszaállította az egy hete elődje által eltörölt utazási korlátozásokat.

Már több mint 25 millió amerikai kapta el a koronavírus-fertőzést, a halálos áldozatok száma 420 ezernél jár. Az Egyesült Államok mindkét téren a világstatisztika egynegyedéért felelős, miközben lakossága a Föld népességének csak nagyjából négy százaléka. (A magyar adatok csaknem ugyanilyen rosszak: a 12 ezer hazai áldozat például a lakosság arányában 396 ezer amerikainak felelne meg.) A világ vezető gazdasági hatalma eddig sokkal kevésbé hatékonyan védekezett a járvány ellen, mint szomszédai, Kanada és Mexikó. A 100 ezer lakosra számított halálesetek számát tekintve az Egyesült Államok (126) a 11., Magyarország (123) a 16. legrosszabb helyet foglalja el. A szomorú lista élén két városállam, San Marino (192) és Gibraltár (187) áll, őket Belgium (182) követi. Joe Biden amerikai elnök hétfőn újabb rendeleteket írt alá – többek között visszaállította az egy hete elődje által eltörölt utazási korlátozásokat.

Biden szőnyegbombázással indít

A Fehér Házból egymást érik az új elnöki rendeletek. A beiktatási ceremónián elhangzott, megbékélést és összefogást hirdető beszéde után Joe Biden viharos gyorsasággal vonja vissza Donald Trump intézkedései közül azokat, amelyeket nem a kongresszus nem foglalt törvénybe. Kormányzása első két hetében összesen 53 rendeletet tervez kiadni és időarányosan máris jól áll, mert a hétvégén már harminc körül járt. Az erre a hétre tervezett témák alapján hétfőn a „Vegyél amerikait!” a jelszó, kedden a faji egyenlőség, szerdán a klímavédelem, csütörtökön az egészségügy, pénteken pedig bevándorlás következik. Biden a választási kampány során baloldali populista gazdasági programmal igyekezett visszahódítani a 2016-ban Trumphoz pártolt gyári munkásokat, s most betartja ígéretét, az amerikai ipari termelés fellendítését célzó intézkedéseket jelent be. A kongresszusban azonban máris megindult a pártok csatározása. A republikánusok, azok után, hogy négy éven át tétlenül nézték Trump gyakran irracionális pénzszórását és az államadósság növekedését, most hirtelen felfedezték magukban a takarékos gazdát. A fiskális szigor nevében sokallják a járvány elleni küzdelemre, következményeinek enyhítésére és a gazdaság ösztönzésére szánt 1900 milliárd dolláros csomagot. Demokrata párti politikusok, így Bernie Sanders és Elizabeth Warren szenátor ennek kapcsán az obstrukciós szabály eltörlésével fenyegették meg konzervatív kollégáit. Ezzel 60 helyett 50 plusz egy szavazattal is el lehetne fogadni a tervezetet – viszont súlyos kárt szenvedne a szenátusi kisebbség védelmét szolgáló hagyomány. A Demokrata Párt egyszer már pórul járt, amikor Barack Obama idején a személyi kinevezéseknél megszüntette a korábbi kisebbségvédelmi szabályokat – ennek is köszönhető, hogy Trump három bírót is jelölhetett a legfelsőbb bíróságba. Hétfőn este, magyar idő szerint már keddre virradóra tervezik átvinni a képviselőházból az épület másik, szenátusi szárnyába a Donald Trump elleni második közjogi vád dokumentumait, amivel az impeachment második, bírósági szakaszába lép. A két hét múlva kezdődő eljárás során Trumpnak azért kell felelnie, mert január 6-án a kongresszusra uszította híveit, amivel megpróbálta megakadályozni az elektori szavazatok összesítését és Biden győzelmének kihirdetését. Az 50 demokrata párti szenátor mellé még 17 republikánus szavazata is kellene ahhoz, hogy Trumpot elítéljék. Ezt követően egyszerű többséggel örökre eltilthatják a közjogi tisztségektől, így az elnökválasztáson való indulástól is.