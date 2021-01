Hatásosnak bizonyul a Moderna vakcinája az új vírusvariánsokkal szemben

A Moderna klinikai programban fogja vizsgálni az új vírusváltozatokkal szembeni védettséget.

A Moderna bejelentette, hogy koronavírus elleni vakcinája hatásos a vírus brit és dél-afrikai variánsaival szemben is – írja a BBC . A laboratóriumi tesztek azt mutatják, hogy a Moderna vakcinájával beoltott személyek a koronavírus újabb változataival szemben is védettséget szereznek, ha a javasolt két oltást megkapják. A megerősítés érdekében a Moderna klinikai programban fogja vizsgálni az új vírusváltozatokkal szembeni védettséget, és ha szükséges, emlékeztető oltást fejlesztenek az új vírusvariánsokhoz. A Pfizer-BioNTech vakcina fejlesztői is nemrég azt közölték, hogy oltóanyaguk hatékony a brit vírusmutációval szemben. Ez az a variáns, ami rendkívül gyorsan terjed, gyorsabban, mint a vírus korábbi változata. Az új brit vírusmutációt már Magyarországon is azonosították . Itthon egyelőre a Moderna és a Pfizer vakcináival oltanak a Covid-19 ellen. Müller Cecília országos tisztifőorvos a hétfői tájékoztatón azt mondta, jelenleg úgy tűnik, hogy a koronavírus ellen mindegyik típusú vakcina hatásos , azonban teljes biztonságot egyik sem ad.