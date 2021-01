Mesterséges megtermékenyítéssel született oroszlán Szingapúrban

Remek szabadlevegős elfoglaltságot kínál a január 29-től február 1-ig tartó program.

Idén is meghirdeti az erdei fülesbaglyok telelőhelyeinek országos felmérését a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). A január 29-től február 1-ig tartó programban a járványügyi intézkedések betartása mellett bárki részt vehet, az MME az egyéni megfigyelőkön, családokon túl óvodák és általános iskolák részvételére is számít. Mint azt az egyesület közleményében írta, a telelő baglyok lakossági felmérése kettős célt szolgál. Egyrészt az adatközlők szélesebb köre sokkal pontosabb országos adatokat szolgáltat a jelenség területi eloszlásáról és nagyságrendjéről, mintha a felmérést csak hivatásos szakemberek végeznék. Másrészt tájékoztatja is az embereket erről a különleges viselkedésről, arra buzdítva gyerekeket és felnőtteket, hogy még több időt a szabadban töltve természetvédelmi szempontból is hasznos önkéntes munkát végezve közösen tegyünk hazánk gazdag madárvilágának védelme érdekében. A felmérés részletei itt találhatók.