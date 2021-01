Öt évet is elvehet az életünkből a közösségi média

2,5 óra naponta, ami árt a szellemi egészségnek, az emberi kapcsolatoknak és a teljesítménynek is. Szorongást, depressziót okozhat, ördögi körbe juttathat és függővé tehet.

Naponta átlagosan 2,5 órát töltenek a közösségi oldalak böngészésével a 16-64 éves internetezők. Ez az egész életük során 5 elpazarolt évet jelent. Ráadásul a felhasználók, noha a legtöbb platformon 13 év a korhatár, egyre fiatalabb korban szoknak rá az ilyen oldalak használatára - derült ki mindez a We Are Social és a Hootsuite social media vállalatok legfrissebb közös kutatásából . A felmérés szerint a Föld lakosságának 60 százaléka, azaz 4,66 milliárd ember rendelkezik internetkapcsolattal, akik közül 4,14 milliárdan (53 százalék) használják aktívan a közösségi médiát.

„A szociális média használatakor aktiválódnak az agy fontos dopamintermelő területein működő neuronok és hasonló kémiai reakció indul be, mint kábítószer- és nikotinhasználat vagy szerencsejáték közben. Ennek következtében a tevékenységhez pozitív megerősítéssel társul, örömet, izgalmat érzünk, és egyfajta jutalmat kapunk, mindez pedig folyamatos használatra készteti a függőségekre hajlamos személyeket. Ez, az értesítésekből, illetve kedvelési és megosztási számokból álló jutalomrendszer az egyik kulcsfontosságú stimulánsa a közösségi platformoknak. Ráadásul ezeken a felületeken magunk döntjük el, hogy milyen képet közvetítünk önmagunkról, megteremtve az alapot a pozitív értékeléseknek vagy éppen az együttérző reakcióknak akkor, amikor ezekre szükségünk van. A »való életben« ehhez képest jóval sokszínűbb információt kap rólunk környezetünk, beleértve a jó és rossz tulajdonságainkat is – mondta Palásti Flóra, a Budai Egészségközpont klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusa. Ezeknek a felületeknek „büntető” funkciója is van, ha ugyanis nem használjuk őket, lehet olyan érzésünk, hogy lemaradunk valamilyen fontos történésről vagy társas eseményről, ami megzavarhatja a kapcsolódási vágyunk evolúciós szükségletét, így a közösségi médiumok hiánya könnyen fenyegetővé válhat. A céltalan görgetés információáradatot jelent az agy számára, ami úgy tűnhet, jó ellenszere az unalomnak. Ezért nemcsak az lehet függő, aki látványosan jelen van és folyamatosan posztol, hanem az is, aki „látszólag” nem csinál semmit a közösségi médiában, csak állandóan figyelemmel követi az eseményeket. Árulkodó jel, ha valaki már attól frusztrált lesz, ha az új üzeneteit nem tudja azonnal elolvasni, „muszáj” mindent eldobnia, hogy megnézhesse, miért jelzett a telefonja – mondta a szakember.