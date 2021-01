Ukrajna külügyminisztere: a magyar-ukrán viszonyt „forró szívvel, és hideg fejjel kell értékelni”

A múlt év végén ugyan negatív események történtek, de most sikerült kialakítani a konstruktív párbeszédet, így értékelt Dmitro Kuleba, Ukrajna külügyminisztere szerdán a Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatón.

Az ukrán diplomácia vezetője úgy fogalmazott, a magyar-ukrán viszony javítása útjában érzelmek és gyanakvások állnak, de ezúttal megállapodtak abban, hogy a magyar-ukrán viszonyt „forró szívvel, és hideg fejjel kell értékelni”. A hideg fej kategóriába tartozik nyilván az, hogy megállapodtak a közös infrastrukturális programok folytatásában illetve egy magyar-ukrán oktatási és egy online vállalkozói csoport létrehozásában, ugyanakkor Budapest ígéretet kapott arra nézve, hogy a kárpátaljai magyar kisebbséget is bevonják a kisebbségi törvény kidolgozásába. Utóbbi ígéret, megvalósulása esetén, akár ki is mozdíthatja a holtpontról a magyar-ukrán államközi kapcsolatokat. A két ország között 2017. szeptembere óta mérgesedett el a helyzet. Petro Porosenko korábbi államfő ekkor írta alá a kisebbségi jogokat durván korlátozó oktatási törvényt, amire Budapest Ukrajna euróintegrációs törekvéseinek nemzetközi bojkottjával válaszolt. Azóta csak romlott a helyzet, Porosenko egyik utolsó elnöki döntésként az ugyancsak kisebbségellenes nyelvtörvényt is aláírta. A magyar diplomáciai bojkott egyelőre pozitív elmozdulást nem hozott a kárpátaljai magyarság helyzetében. Nemzetközi szintéren viszont kritikák sorát eredményezte a kompromisszumképtelen magyar álláspont, a kárpátaljai magyarság szervezeteit pedig egyre több atrocitás érte Ukrajnában szélsőséges nacionalista körökből. Szijjártó Péter szerdai hivatalos kijevi látogatásának előestéjén is vérontással fenyegető levelet kaptak Magyarország ukrajnai külképviseletei, illetve helyi magyar intézmények “Ukrajnai hazafiak”-tól, akik azt ígérték, ha a magyar tárcavezető Ukrajnába megy „magyar vér fog folyni”. A közös sajtótájékoztatón Szijjártó hangsúlyozta, Magyarország mindig támogatta Ukrajna szuverenitását, miközben ukrán kollégája emlékeztetett, hogy Magyarország humanitárius segítséget is nyújt Ukrajnának. (E hét elején is Budapest 50 lélegeztető gépet küldött Ukrajnának.) Az ukrán diplomácia vezetője emlékeztetett, még mindig a napirenden van Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij államfő találkozója, mindent megtesznek, hogy ez eredményes legyen és új fejezetet nyithasson a kétoldalú kapcsolatokban. E találkozót Zelenszkij 2019-es hivatalba lépése óta készíti a két ország diplomáciája, hogy melyik fél miatt nem került eddig sorra, arra világos magyarázat még nem született.