Nem mond le Gyöngyös polgármestere

Soron kívül adatta be magának az oltást az ellenzéki városvezető.

Ezt a választ adta Hiesz György az RTL Klub kérdésére azok után hogy kiderült, már beoltatta magát a koronavírus elleni vakcinával. Szerinte főbűnt nem követett el ezzel, ráadásul szerinte ez nem is volt szabályozva a törvényben. Megjegyezte, mások is kaptak oltást vele egy időben. Azt nem erősítette meg, hogy a felesége is hozzájutott-e a lehetőséghez. A nagyobbik kormánypárt szerint a polgármester könnyen talált volna maga helyett oltásra jogosultat, éppen ezért jogtalan előnyszerzésnek tartják a történteket. A Fidesz országgyűlési képviselője, Horváth László azt mondta, Hiesz Györgynek tudnia kellett volna, hogy nem élhetne ezzel a lehetőséggel.