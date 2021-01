Titok, hogy miért engedélyezték az orosz vakcinát

Nem osztja meg a nyilvánosággal a Sputnyik V oltóanyag melletti érveit a gyógyszerhatóság és hamarosan egy kínai oltás is a magyar piacra kerülhet.

Hiába kérdeztük szerdán az orosz vakcina, a Sputnyik V hatósági engedélyezésében résztvevő szakértőket, mit gondolnak arról, hogy kételyeik ellenére mégis megadta az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a felhasználási engedélyt – elzárkóztak a nyilatkozattól. Gyakorlatilag mindenhonnan azt a sablonválaszt kaptuk: nem áll módjukban válaszolni. Úgy tudjuk, az OGYÉI főigazgatója kérte őket arra, hogy ne mondjanak semmit a sajtónak. Attól tartott, hogy az újságírók a legkisebb információból is messzemenő következtetéseket vonnának le. Egyúttal megígérte a szakértőiknek, hogy a nevüket nem teszik közzé, hogy a tekintélyüket megvédjék. Ezért magától az OGYÉI-től kérdeztük meg, hogy mi győzte meg a hivatalt az orosz vakcina felhasználási engedélyének kiadására, amikor a szakértők azt állították: a klinikai vizsgálatban nem ugyanolyan összetételű készítménnyel dolgoztak, mint ami most forgalomba kerülhet? Ezen kívül nem találtak olyan csoportot sem, amelyeknél szakmailag ajánlható lehetne szerintük az orosz vakcina. Továbbá olyan ellentmondásokat láttak az oroszok által átadott dokumentumokban, amely megítélésük szerint lényegében kizárta a hatósági engedély kiadását. Konkrét kérdéseinkre nem válaszolt a hatóság, viszont kiadott egy közleményt. Ebben a Népszava tegnapi állításait, miszerint a felkért szakértők kételyei ellenére engedélyezték a vakcina vészhelyzeti felhasználását, nem cáfolták. A felelősség egy részét ugyanakkor továbbhárították a Nemzeti Népegészségügyi Központra (NNK). Mint írták: „A gyógyszerbiztonságot garantálja, hogy az OGYÉI által kiadott engedély feltételei között szerepel, hogy a vakcinának át kell esnie a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumi vizsgálatán, amely körülbelül 3 hetet vesz igénybe. Az oltóanyag csak abban az esetben használható fel hazánkban, ha a laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján a vakcina megfelelő minőségű. Annak érdekében, hogy minden beérkező vakcinaszállítmány minősége biztosított legyen, az NNK minden gyártási tételt külön ellenőriz majd.” Hozzátették: "az OGYÉI a vakcinával kapcsolatos döntését – csakúgy, mint más gyógyszer esetében - a kockázatok és előnyök maradéktalan mérlegelésével, több belső, illetve külső szakértői vélemény figyelembevételével hozta meg. Fontos kiemelni, hogy bármilyen készítmény engedélyezési folyamata során felmerülhetnek véleményütközések, amelyek kijelölik a tisztázandó kérdések körét is. Az OGYÉI ennek megfelelően tisztázta a gyártóval a kérdéseket és az aggályokat. Az OGYÉI minden kérdésre megnyugtató választ kapott, a vakcinát hatékonynak és biztonságosnak találta.” Az OGYÉI tehát nem kívánja a nyilvánosság elé tárni, hogy milyen információk alapján bírálta felül a szakértők kételyeit. Ennek kikényszerítésére jogi lehetőség sincs – tudtuk meg Asbóth Mártontól, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Magánjogi projektjének vezetőjétől, mert a jogi fellépéshez kellene egy konkrét ügyfél, akinek az érdekeit sérti a hatóság döntése. Hozzátette: nagyon úgy látjuk, még ha nem is ez a szándék, a kormány mindezzel az oltás iránti bizalmat csökkenti. Ez ellen csak azzal lehetne tenni, ha az engedélyezési folyamat áttekinthető lenne. Ha a szakemberek megismerhetnék, miként és miért engedélyezték a terméket, és az embereknek is elmagyaráznák, hogy miért gondolja azt a magyar állam, hogy ez az oltóanyag megbízható. - Miután az OGYÉI egyértelműen politikai nyomás alá került, s ennek egyértelmű bizonyítéka, hogy a szakértők nem hozhatják nyilvánosságra a véleményüket, ragaszkodni kell ahhoz, hogy az orosz vakcinát csak az európai gyógyszerhatóság engedélye után használhassák az oltópontokon – mondta lapunknak Falus Ferenc egykori tisztifőorvos. Szerinte még az is elképzelhető, hogy az értékelők által felvetett aggályok miatt, a gyártási tételek ellenőrzése után az NNK sem engedi ki az oltópontokra a vakcinát. Információink szerint a következő vakcina, egy kínai termék engedélyezéséhez már formálisan sem lesz szükség a magyar gyógyszerhatóság vizsgálatára. Készül ugyanis egy olyan kormányrendelet módosítás, amely automatikusan lehetővé teszi egy vakcina vészhelyzeti alkalmazását arra hivatkozva, hogy azt más országokban már használják.