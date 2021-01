Dohányboltnál randalírozott és a rendőrt is verekedni hívta egy férfi

Bemutatjuk a nap lúzer törvénysértőjét.

Alaposan meggyűlhetett a baja azoknak a vásárlóknak, akik akkor tértek be abba a balatonalmádi dohányboltba, amikor a 43 éves férfi épp az üzlet környékén tombolt. Nemcsak trágár szavakkal inzultálta őket, de a maszkviselési szabályokra is nagy ívben tett, a maszkját is a földre dobta. A helyszínre érkező rendőröknek nem igazolta magát, adatait nem diktálta be, illetve

az intézkedést biztosító katonát és az intézkedő rendőröket verekedésre hívta fel.