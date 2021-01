Négy napos intenzív oltási rohamot indított az Operatív Törzs

Csak az első napon több mint 220 oltóponton összesen 13 ezer ember beoltására készülnek.

Hatalmas koronavírus elleni oltási kampány kezdődött csütörtökön, és négy nap alatt, vasárnapig 1845 intézményeket, jellemzően idősotthonokat, de például pszichiátriai intézményeket is felkeres az Operatív Törzs 143 oltócsapata – jelentette be a szervezet csütörtöki tájékoztatóján Galgóczi Ágnes. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője kiemelte: csak az első napon több mint 220 oltóponton összesen 13 ezer ember beoltására készülnek. Többen már a második vakcinaadagjukat kapják meg.



Ugyancsak ezt emelte ki Kiss Róbert, az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese is. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki kormányinfós bejelentésével – a járványügyi védelmi intézkedések március elsejéig történő meghosszabbításával – kapcsolatban továbbra is a lakosság együttműködését kérte. Kiss Róbert, a szerdai rendőri intézkedésekről is beszélt, amelyeknek az adatai szintén olvashatók a tájékoztató oldalon. Ezekből egyet emelt ki, amikor a rendőröknek egy kőbányai sörözőt kellett bezáratniuk. A kocsma ugyanis kívülről úgy tűnt, mintha zárva lenne, de belül négy vendég is szeszesitalt ivott.