Eltolja magától a pénzosztási botrányt Laposa Bence

A badacsonyi borász bízik benne, hogy a minden bajbajutott vállalkozás "méltó támogatásban részesülhet".

A borász azután került az érdeklődés középpontjába, hogy a 24.hu megírta , hogyan kapott összesen 71,5 millió forintnyi támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségen (MTÜ) keresztül. A cikk szerint Laposa maga adta le a listát azon vállalkozásokról, amelyeket támogatásra érdemesnek tartott. Az érintett most azt írta, a médiában megjelent beszámolók "számos félrevezető információt és valótlan állítást tartalmaznak személyemmel kapcsolatban is." Ezt követően arról értekezett, a régió egy meghatározó turisztikai cégcsoportjaként felelősségük van abban, hogy Badacsony idegenforgalmi és gasztronómiai szolgáltatásainak színvonalát folyamatosan fejlesszék. Emiatt örömmel élnek minden olyan lehetőséggel, ami ezt lehetővé teszi. Hangsúlyozta, minden egyes forintot erre a célra fognak fordítani. Éves szinten 50 embernek adnak munkát, ami időszakosan megduplázódik. Az egész évben foglalkoztatott alkalmazottakat ezekben a nehéz időkben is fizetik. Laposa Bence hangsúlyozta, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által megítélt pénzek kizárólag fejlesztésre fordíthatók. Egyúttal örömmel tölti el, hogy a térségben több vállalkozás is hozzájutott ilyen forrásokhoz.