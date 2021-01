Nincsenek új mellékhatásai a Pfizer-vakcinának

A szlovák rendőrség korrupció és közbeszerzési eljárás befolyásolásának gyanújával őrizetbe vett több személyt, köztük a szlovák pénzügyi felügyelet egyik volt tisztségviselőjét - közölte az MTI-vel a szlovák országos rendőrfőkapitányság sajtóosztálya pénteken.

A szlovák rendőrség tájékoztatása szerint az őrizetbevételekre a rendőrség különleges egysége, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) akciója során kerül sor. A "Vámszedő" fedőnevű akcióban kilenc embert vettek őrizetbe, ennél többet a rendőrség a folyamatban lévő ügyre hivatkozva nem árult el. A Denník N, szlovákiai lap közlése szerint az őrizetbe vettek egyike Frantisek Imrecze, aki 2018 szeptemberéig volt a pénzügyi felügyelet vezetője. A médium közlése szerint az üggyel összefüggésben a rendőrség eljárást indított - egy szerintük a volt kormánypárthoz, az Irány-Szociáldemokráciához közel álló nagyvállalkozó - Jozef Brhel ellen is, akinek testvérét ugyancsak őrizetbe vették. A TV Joj információi szerint az őrizetbe vett személyek között van Milan Grega, a pénzügyi felügyelet számítástechnikai részlegének volt vezetője is. A NAKA már novemberben és decemberben is több komoly visszhangot kiváltó rajtaütést hajtott végre, amelyek során főként magas rangú rendőrségi, titkosszolgálati és más tisztségviselőket, illetve befolyásosnak tartott gazdasági szereplőket vettek őrizetbe. Ezeknek az őrizetbevételeknek a sorozatát élesen bírálták a jelenlegi szlovák parlamenti ellenzék legfőbb szereplői - az előző kormány politikusai -, akik azt állítják, hogy Igor Matovic kabinetje politikai küzdelemre használja a rendőrségi őrizetbevételeket.