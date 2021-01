Veszélyeztetik a környezetet a lengyel partoknál lévő német hajóroncsok

Utoljára 2006-ban mérték fel a krilleket, most új módszert alkalmaznak.

A sarki világítórákok, vagyis krillek megszámlálására indultak ausztrál kutatók az Antarktiszra pénteken. Az ausztrál nemzeti tudományos intézet (CSIRO) tudósai 2006 óta először indulnak az Ausztrália antarktiszi régiójában élő krillek megszámlálására, ezúttal új módszerekkel. A krill a világ egyik legnépesebb faja, ám a Greenpeace környezetvédő szervezet egy 2018-as jelentésében azt írta, hogy a kereskedelmi rákhalászhajók egyre közelebb halásznak a bálnák táplálkozási helyeihez. A bálnák, a fókák és a pingvinek krillel táplálkoznak, de házi kedvencek is kapják, az állattenyésztésben is használják és a halászatban is keresett csali. „Itt az idő, hogy meggyőződjünk arról, hogy felelősen bánunk-e a területtel és fenntarthatóan kezeljük ezt a csodálatos táplálékforrást anélkül, hogy a krillel táplálkozó ragadozók túlélését veszélyeztetnénk” – mondta Rob King, az expedíció biológusa. Korábbi kutatások csak az óceán felszíne közelében számolták a krilleket, azonban a kamerákkal felszerelt, úszó keret és más modern felszerelések lehetővé teszik, hogy a 20 kutató a vízfenék krilljeit is számba vegye. „Senki nem járt el még így, nem tudjuk, működik-e. Ha igen, azt is megtudjuk, milyen fajúak, neműek és méretűek a rákok. Olyan információk ezek, amelyekhez eddig nem juthattunk” – magyarázta King. Az utazás résztvevőinek a világjárvány miatt a hónap nagy részét elővigyázatosságból karanténban kellett töltenie. A Déli-sarkvidék az egyetlen koronavírus-mentes kontinensként sokáig kivételes helyzetben volt, azonban decemberben 36 chilei karbantartó tesztje pozitív lett.