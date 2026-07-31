Kifosztották a Costa Concordiát - minden ami értékes és mozdítható, eltűnt a roncsból

Olaszországban vizsgálatot indított az ügyészség a Costa Concordia őrzésével megbízott hatósági személy és a hajóroncs kiegyenesítési munkáit vezető egyik mérnök ellen, miután értékes dolgoknak veszett nyoma a fedélzeten. A két éve szerencsétlenül járt és tavaly szeptemberben egyenesbe állított Costa Concordia roncsára először január végén léptek fel a szakértők - ekkor vették észre, hogy a lezárt fedélzetről lába kelt különböző berendezéseknek és felszerelési tárgyaknak.