Az aszály felszínre hozza a múltat is.
Speciális búvárok felügyelik és őrzik az augusztusban Szicília partjainál egy viharban elsüllyedt, a tenger alatt 50 méter mélyen lévő szuperjachtot, a Baynesiant, mert a fedélzetén több kormányt érintő titkos adatok lehetnek egy széfbe zárva.
Az aszály miatt több mint 20 ilyen hajóroncs bukkant elő a kelet-szerbiai Prahovo közelében. Van, amelyikük továbbra is több tonna lőszert és robbanószert tartalmaz.
Több mint 100 tonnányi ezüst mellett 717 célba nem ért küldemény is előkerült annak a szállítóhajónak a romjai között, amelyet 1941 februárjában torpedótámadást ért.
Nemzetközi szakemberek vizsgálják, hogyan lehetne jelentős környezeti károkozás nélkül eltávolítani a szennyező anyagokat a Balti-tengerből.
Első ízben fedeztek fel egy teljesen érintetlen, rakománnyal teli római kori hajóroncsot Ciprus partjainál – közölte csütörtökön a földközi-tengeri szigetország régiségügyi minisztériuma.
Egyelőre sem a magyar, sem a dél-koreai, sem az osztrák búvárok nem vállalják, hogy lemerüljenek a roncsokhoz.
Az SS Iron Crown volt az egyetlen hajó, amelyet a második világháború alatt Victoria állam felségvizein torpedóval süllyesztettek el.
Már hat mérföldre elvontatták a Costa Concordia tengerjáró roncsát szerda délre a toscanai Giglio szigetétől, a vontatmány két csomós sebességgel Genova felé halad - közölte Franco Porcellacchia, a hajót birtokló Costa Crociere hajótársaság mérnöke.
Megkezdődött a Costa Concordia tengerjáró roncsának elvontatását célzó művelet a toscanai Giglio partjainál, hajnali hat órakor.
Felemelték hétfőn a szerencsétlenül járt Costa Concordia olasz tengerjáró roncsát az eddig a hajót tartó talapzatról, majd 30 méterrel odább vontatták.
Az UNESCO technikai segítséget nyújt és szakértői csoportot is küld a Haiti partjainál felfedezett, Kolumbusz Kristóf egykori, Santa María nevű hajójának vélt hajóroncs vizsgálatára és védelmére.
Olaszországban vizsgálatot indított az ügyészség a Costa Concordia őrzésével megbízott hatósági személy és a hajóroncs kiegyenesítési munkáit vezető egyik mérnök ellen, miután értékes dolgoknak veszett nyoma a fedélzeten. A két éve szerencsétlenül járt és tavaly szeptemberben egyenesbe állított Costa Concordia roncsára először január végén léptek fel a szakértők - ekkor vették észre, hogy a lezárt fedélzetről lába kelt különböző berendezéseknek és felszerelési tárgyaknak.
A még mindig Giglio-szigeténél álló hajóroncs elvontatásának menetrendjéről tartott pénteken sajtótájékoztatót az olasz katasztrófavédelem vezetője a Costa Concordia tengerjáró tragédiájának hétfőn esedékes második évfordulója előtt.
Azonosították a Costa Concordia újabb áldozatát, akinek a holttestét a felborult óceánjáró víz alá került konyhájában találták meg - jelentette be csütörtökön az olasz rendőrség.