Szájer József visszaküldte diplomata-útlevelét a külügynek

A botránya után EP-mandátumáról és Fidesz-tagságáról is lemondott, politikus Brüsszeltől még kérheti 40 millió forintos „átmeneti juttatását”.

Szájer József a jogszabályoknak megfelelően leadta diplomata útlevelét – közölte a Blikk kérdésére a Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtófőosztálya. A lap információi szerint a továbbra is Brüsszelben tartózkodik Szájer József. Mint ismert, a brüsszeli kijárási tilalom idején tiltott orgián résztvevő, hátizsákjában droggal egy ház ereszén a rendőrök elől menekülő politikus kilépett a Fideszből és idén január másodikával vált meg EP-képviselői mandátumától. A Blikk emlékeztetett, Szájer hónapok óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, de január elején már jelezte a külügynek, hogy visszaadja diplomata útlevelét is. A Blikk kitért arra is, hogy sem a Fidesz–KDNP brüsszeli delegációja, sem az EP sajtóosztálya kérésükre sem adott arról tájékoztatást, hogy Szájer József felvette-e azt a 40 millió forintot az Európai Parlamenttől, amely „átmeneti juttatásként” őt, mint távozó képviselőt 16 év után megilleti. A juttatás nem járt automatikusan, azt a politikus március végéig kérvényezheti. Hallgat a belga ügyészség is, mert úgy döntöttek, a botrányos ügyben indított nyomozás lezárultáig nem adnak semmilyen további információt; így egyelőre azt sem tudni, kihallgatták-e már Szájer Józsefet gyanúsítottként.