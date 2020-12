Szájer József elismerte, hogy jelen volt a pénteki orgián

A politikus házibulit említett, a belga sajtó viszont illegális szexpartiról írt.

A Fidesz EP-képviselője azt írta, hogy vasárnap bejelentett lemondásával levonta a személyes és politikai következtetést.

Hozzátette, hogy botlása személyes, azért csak ő tartozik felelősséggel, és kérte, azt ne terjessze ki senki hazájára vagy politikai közösségére.

A közlemény 16 óra után nem elérhető Szájer József oldalán, de azt az Origo is közölte. Kedden arról számolt be a belga sajtó, hogy illegális szexpartin ütöttek rajta a rendőrök Brüsszelben péntek éjjel. Az orgián több diplomata és egy európai parlamenti képviselő is részt vett. A hln.be beszámolója szerint az EP-képviselő az ereszcsatornán lemászva próbált meg elmenekülni, de a rendőrök elfogták. A rendőrség a helyszínen kábítószert is talált. A jelenlévő 25 embert, főleg férfiakat, mind pénzbírsággal sújtották a járványügyi korlátozások megszegése miatt. A belga lap információi szerint a tetten ért EP-képviselő a Fidesz politikusa, aki meglepő módon múlt vasárnap mondott le mandátumáról. Szájer József vasárnap jelentette be, hogy lemond EP-képviselőségéről , a döntését „lelki megterhelésével” magyarázta. Lemondása 2020. december 31-ével hatályos. Döntéséről vasárnap azt írta, hogy az egy hosszabb ideje tartó gondolkodás végére tesz pontot, és az „nincs összefüggésben az európai színtéren most zajló, minden eddiginél ádázabb küzdelem tartalmával”. Hozzátette, hogy a mostani vitában egyetért a magyar kormány álláspontjával, azt támogatja. Szájer József a Fidesz alapító tagja, majd a párt országgyűlési képviselője volt, 2004 óta pedig az Európai Parlament képviselője.