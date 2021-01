Meghalt 89 Covid-beteg és 1370 új hazai fertőzöttet találtak

Eldöntötte: a Nyugati Pályaudvar mellé építik a cirkuszművészeti központot. Népszavazás azért még lehet.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Magyar Cirkuszművészeti Központ építését a Nyugati Pályaudvar melletti egykori vasúti területen egy friss kormányrendelet. S ezzel hatályon kívül helyezte a kerületi önkormányzat által elrendelt változtatási tilalmat. A csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent másik rendeletből az is tudható: első körben a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Alapfokú Táncművészeti Iskola kap itt helyet. A kabinet döntése értelmében az Eiffel tér–vasúti pálya–Ferdinánd híd–Podmaniczky utca határolta területen lévő tucatnyi ingatlanon megvalósuló beruházás engedélyezésekor nincs helye településképi eljárásnak, nincs szükség tervpályázatra, régészeti dokumentáció készítésére, figyelmen kívül lehet hagyni a területfejlesztésre vonatkozó koncepciót, valamint a hatályos építési rendeletet. A területre „sajátos beépítési szabályok” érvényesek. Így például a beruházásnak nem feltétele a Lehel út és a Podmaniczky utca közötti közlekedési kapcsolat biztosítása és a város közepén mindenféle különös skrupulus nélkül létesíthetők állattartó létesítmények és kifutók. A terület 80 százaléka beépíthető. Az új létesítmény a közcélú zöldfelület, a tervezett gyalogoskapcsolat és a közforgalmú vasúti nyomvonal figyelembevétele nélkül bárhol elhelyezhető a területhatáron belül. A normális esetben előírt parkolóhelyeknek elég a negyven százalékát biztosítani és a használatbavételi engedély akkor is kiadható, ha a beruházás nem teljesíti a kerületi önkormányzat által a területre előírt infrastrukturális fejlesztéseket. Az engedélyek kiadásának határideje – beleértve a környezetvédelmi, közegészségügyi és örökségvédelmi eljárásokat is – mindössze 15 nap. „Brutális túlépítésre ad engedélyt a kormányrendelet. Ha a létesítmény valóban kitölti a kabinet által engedélyezett teret, az sokkoló látvány lesz” – kommentálta a kormánydöntést Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere. Bár ő már annak is örül, hogy nem stadion épül a pályaudvar mögötti rozsdaterületre. A kerület számára azonban – teszi hozzá – több engedmény is elfogadhatatlan. Így például az infrastrukturális fejlesztések elengedése, a közúti kapcsolatok biztosítása alóli feloldozás, a csekély mértékű zöldfelület. Úgy vélik, hogy egy ilyen léptékű beruházás nem valósítható meg a kerületiek megkérdezése nélkül. Ha a kormány nem kéri ki a véleményüket, akkor megteszik ők népszavazás formájában. „Már amiatt is kaptam levelet a Dózsa György úton lakóktól, hogy zavarja őket az állatkerti oroszlánok bőgése. Itt pedig sokkal közelebb lennének az állatok kifutói a lakóházakhoz” – mondta a VI. kerületi polgármester. Első körben mindenesetre tájékozódnak. A kerület egyeztetést kezdeményezett az ügyben Fekete Péter államtitkárral, a cirkuszberuházás kormányzati felügyelőjével. Az ígéret szerint erre két héten belül sort keríthetnek. A megbeszélésen arra is kitérnének, hogy a korábbi terveknek megfelelően a körúthoz közelebb eső részen kialakítható-e egy közpark, legalább ideiglenes jelleggel. A Budapest Fejlesztési Központ kérésére itt ugyanis beépítetlenül maradna egy nagyobb terület, ahol a majdani város alatti vasúti alagút állomását alakítanák ki. Mivel az alagút egyelőre meglehetősen távoli jövő, a kerület nagy örömmel látna itt egy addig is egy parkot. Erre korábban volt kormányzati hajlandóság.