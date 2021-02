Állami cég kínál Mészáros-féle egészségbiztosítást

Az MVM több ajánlattal is kedveskedik ügyfeleinek, köztük Mészáros-féle egészségbiztosítással és a Wáberer-klinika műtéteivel.

Nem kell hónapokat várnia egy időpontra a kerületi sztk-ban, órákat üldögélnie a rendelők folyosóin, és ha szükségessé válik, akkor különösebb hercehurca nélkül elvégeztethet egy MR- vagy CT-vizsgálatot. Ez jó hír igaz? – kérdezte egy csillogó női hang a telefonban egy várpalotai lakás tulajdonosától, aki az ajánlat miatt kissé zavarodottan fogta a kagylót. A vonal másik végén ülő ügynök nagy lendülettel folytatta annak bizonygatását, hogy milyen silány az állami egészségügy, és aki jót akar magának, az bizony a magánegészségügyet választja. Persze ez alapesetben igen sokba kerül, de neki van egy jó ajánlata, amit örömmel ismertet az MVM ügyfelével. Az állami energiaszolgáltató fogyasztói ugyanis sokféle biztosítást köthetnek már alig néhány száz forintért, köztük egészségbiztosítást is. A várpalotai konyhában üldögélő egykori Főgáz-ügyfélnek megtetszett a néhány száz forintos ajánlat, de gyorsan kiderült, hogy az alapcsomag 990 forintos havi díjáért csupán megszervezik neki a járóbeteg szakellátást, a vizsgálatért külön kell fizetni. Az a csomag, amely már tartalmazza – bizonyos limitig – az ellátás árát is, legalább 3490 forintba kerül, az exkluzív pedig 8890 forintot kóstál. A várpalotai munkásembernek ez már nem tetszett annyira, de valahogy az is zavarta, hogy egy állami cég egy másik állami szolgáltatót ekéz nagy lendülettel. Ennek hangot is adott a telefonban a hölgy monológjának végeztével. Talán ennek is köszönhető, hogy azóta se kapott írásbeli tájékoztatót az Otthon Vitál Egészségbiztosításról, holott kérte. Az MVM Csoport meghatározó szereplője a magyar energiaszektornak. A száz százalékban állami tulajdonban lévő, 80 céget tömörítő konglomerátum 4,2 millió lakossági és vállalati ügyfelet tudhat magáénak. Ez pedig hatalmas potenciális piacot jelent más szolgáltatóknak, a Nemzeti Együttműködés Rendszere pedig nem hagy parlagon heverni egy ilyen lehetőséget. (A Főgáz részvényeit a második Orbán-kormány idején vásárolta meg az MVM előbb a német RWE-től a kisebbségi pakettet, majd a Tarlós vezette fővárosi önkormányzattól a többségit. A cég a Nemzeti Közművek része lett, amelynek tagvállalatai az idén nevükben is betagozódtak az MVM csoportba.) A kormányfő barátja, a NER egyik legnagyobb nyertese, Mészáros Lőrinc résztulajdonában álló Konzum Nyrt. 2017-ben szerzett 24,85 százalékos tulajdont a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-ben, tavaly egy másik érdekeltsége révén tovább növelte részesedését a cégben. A CIG 2018-ban kötött határozatlan idejű szerződést az NKM Plusz Zrt.-vel, az MVM csoport tagjával. A biztosítótársaság akkor azt válaszolta a 24.hu kérdésére, hogy a kontraktus részeként a piaci gyakorlatnak megfelelő jutalékot fizetik az NKM-nek és a cég meghívásos pályázatát megnyerve jutottak ehhez lehetőséghez. A biztosító társaság akkori közlése szerint az NKM Plusz Zrt. call centeren keresztül értékesíti a CIG Pannónia baleset- és egészségbiztosításait, ami rendkívül hatékony csatorna, elvégre egy kiemelkedően nagy ügyfélkörrel rendelkező partner végzi az értékesítést, ráadásul pénzügyi kockázat nélkül. A Népszava megkeresésére a CIG Pannónia nevében Ajtony Csaba marketing igazgató most csupán annyit válaszolt: „Kérdéseit a biztosítási titokra vonatkozó szabályozások miatt nem tudjuk megválaszolni”. A szerződés létét azonban nem tagadta, igaz ez egyértelműen kiderül az MVM honlapjáról is. Az MVM viszont semmit sem válaszolt. A CIG termékeinek állami cégen keresztül való értékesítéséről a Magyar Nemzeti Bankot, mint felügyelő szervezetet is megkérdeztük. Az MNB – mint írják – a biztosítók tevékenységét felügyeli, egyedi csoportos biztosítási szerződéseket önmagában nem értékel. A jegybank szóvivője Binder István arra kérdésre, miszerint mennyire sértheti a fogyasztók érdekeit, hogy a szolgáltató csupán egyféle biztosító termékeit kínálja nekik, azt válaszolta: a piaci gyakorlatban a csoportos biztosítási szerződések esetén a cégek jellemzően csak egy biztosítóval állnak kapcsolatban. Az ügyfelek szabadon eldönthetik, hogy csatlakoznak a felkínált szerződéshez vagy sem. A jegybankhoz egyébként eddig nem érkezett panasz erre a konstrukcióra. Az átfogó vizsgálatok során pedig nem vizsgálják az „egyes üzleti döntéseket”. Az MVM időközben újabb elemekkel bővítette egészségügyi bónuszprogramját. (Bár telefonon továbbra is csak a CIG Pannónia egészségbiztosítását próbálják eladni az ügyfeleknek.) Biztosítás mellett például húsz százalékos kedvezményre jogosító egészségkártya is váltható a CMC DÉLI Klinika szolgáltatásaira. (A magánklinikában a Népszava tulajdonosa, Leisztinger Tamás is érdekelt.) Egy másik ajánlat szerint öt százalék kedvezmény jár ortopédiai és fül-orr-gégészeti műtétek árából, ha azokat a Wáberer Medical Centerben végezteti el az ügyfél. A magánorvosi centrumot 3 milliárd forintos befektetésből hozta létre Wáberer György. A leggazdagabb magyarok között számon tartott üzletember 2016-ban szállt ki a nevét viselő Waberer's International Nyrt. kamioncégből. 2015-től 2020-ig miniszterelnöki megbízottként felügyelte a magyar logisztika és közúti fuvarozás fejlesztését, tavaly pedig Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezték ki.