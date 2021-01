Modellváltás: elszabadultak az indulatok Szegeden

A szervezőkkel szemben közigazgatási eljárást kezdeményeztek.

Több emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a budapesti Hősök terén vasárnap déltől tartott tüntetésen . A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vasárnap a rendőrség honlapján azt írta: a maszkhasználat hiánya miatt a rendőrök hat résztvevővel szemben intézkedtek, akik közül kettőre helyszíni bírságot szabtak ki, négy másik résztvevő ellen szabálysértési feljelentést tettek. Közölték, hogy egy magánszemély a budapesti Hősök terére vasárnap 12 órára gyűlést jelentett be, amelyet később lemondott. A lemondás ellenére a bejelentő egy másik magánszeméllyel közösen szervezőként a közösségi médiában továbbra is személyes megjelenésre buzdított, ennek hatására a gyűlésre többen elmentek. A BRFK kiemelte: „a hatályban lévő jogszabályok értelmében a veszélyhelyzet idején rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, tartani, annak helyszínén tartózkodni tilos”.

– A gyűlés helyszínén tartózkodókat a rendőrök igazoltatták és figyelmeztették. A gyűlés szervezőivel és a gyűlést tartókkal szemben közigazgatási eljárást kezdeményeztek – írta a BRFK.

A vasárnapi megmozduláson a koronavírus-járvány miatt bevezetett, a vállalkozásokat érintő korlátozások ellen tüntettek. A „Tüntetés az életért és a szabadságért január 31. - Tömeges üzletnyitás február 1.” címmel meghirdetett Facebook-esemény szervezői azt írták: úgy fogalmazták át az eseményt, hogy az ne minősüljön gyűlésnek. Közölték, az eseményen „a szabad véleménynyilvánítás jogával élők elképzelhetően nem fognak egyetérteni azzal, hogy a kormány nem engedélyezi a vállalkozók szabad nyitva tartását, és nem tesz lépéseket a felelőtlen politika miatt csőd szélére került honfitársaink megsegítésére”. Az interneten megjelent fotók szerint körülbelül pár százan gyűlhettek össze a Hősök terén, a többségük maszkot viselt. A Társaság a Szabadságjogokért eközben arra hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán, hogy „a koronavírus-járványra hivatkozva bevezetett általános gyülekezési tilalom indokolatlan volt tavasszal is, és most is az”.

– A veszélyhelyzet ugyanis nem jogon kívüli állapot, álságos arra hivatkozni, hogy a járványkezelés minden alapvető jogot felülír. Valójában ilyenkor is csak olyan mértékben szabad az állampolgárok jogait korlátozni, ami a veszély elhárításához feltétlenül szükséges. Márpedig a felelős polgárok képesek a járványügyi intézkedések betartásával, egészségügyi kockázatok nélkül is gyülekezni, tiltakozni a kormányzati intézkedésekkel szemben – indokolta a TASZ az álláspontját.

Hozzátették, hogy a tavalyi Clark Ádám téri autós tiltakozásoknak nyilvánvalóan nem volt járványügyi kockázata, hiszen a résztvevők zárt autójukban ülve nyilvánították ki véleményüket. Hangsúlyozták, hogy a vendéglátóhelyek kényszerű bezárása számos vállalkozót és munkavállalót hozott lehetetlen helyzetbe, amit tetéz, hogy az állam nem törődik azzal , hogy megfelelően kártalanítsa őket. A tiltás ellenére újranyitó vendéglátósoknak azonban szinte bizonyosan súlyos büntetésekkel kell szembenézniük emiatt. Leszögezték, hogy akik az elégedetlenségüket úgy akarják kifejezni, hogy tüntetésen vesznek részt, azoknak vállalniuk kell az általános gyülekezési tilalom megszegésének következményeit. Ha eljárás indul ellenük, abban megpróbálhatják érvényre juttatni, hogy a gyülekezés tiltása az alapvető jogaik gyakorlását lehetetleníti el.

– Amíg a kormány nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy az emberek tisztán lássanak a járvánnyal és a kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban, cserébe viszont még a véleménynyilvánítás lehetőségét is durván korlátozza, fokozott türelmet kell tanúsítania a hasonló megmozdulásokkal szemben – írták a jogvédők.

Álláspontjuk szerint ilyen helyzetekben a rendőrség akkor jár el arányosan, ha nem feloszlatja a gyűlést, hanem lépéseket tesz annak biztonságos lebonyolítása érdekében (maszkviselés, távolságtartás betartásának előmozdítása).