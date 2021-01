Törlesztett négymilliót, és félretett több mint 23 milliót Áder János

Az államfő vagyonnyilatkozata már elérhető a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján.

Négymillió forintot törlesztett tavaly Áder János a II. kerületi lakására felvett hitelből, de 41 millió forint még hátravan – vette észre a Telex az államfő frissen feltöltött vagyonnyilatkozatát a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján. Továbbra is három ingatlanban van tulajdonrésze. Igaz, legutóbb 2019 augusztusában vásárolt egy 125 négyzetméteres lakást a II. kerületben, amelynek felerészt tulajdonosa az államfő. Emellett 25 százalékban tulajdonosa egy 284 négyzetméteres háznak Kisorosziban, amelyet 2005-ben vásároltak. Egy 135 négyzetméteres, ugyancsak II. kerületi ingatlannak szintén felerészt tulajdonosa 2002 óta . A lakásvásárlás után tavaly januárban mindössze 3,9 millió forintnyi megtakarítással rendelkezett, de idén már 27,42 millió forintja volt folyószámláján. Euró alapú életbiztosítása tavaly óta nőtt, 13 680 euróról 17 418 euróra, ahogyan tartós értékpapírszámlája is 1 521 640 forintról 1 525 088 forintra emelkedett. Devizaszámláján továbbra is 1690 amerikai dollárja volt, viszont itt a tavalyi 43 274 eurója 35 520 euróra csökkent. Azt, hogy milyen ajándékokat kapott munkája során, idén sem részletezte. Ennél a tételnél továbbra is annyit tüntetett fel, hogy „a diplomáciai kapcsolattartás keretében kapott ajándékok”. Hargitai János, az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke vasárnap bejelentette, hogy mind a 198 országgyűlési képviselő , a nemzetiségi képviselő és a 12 nemzetiségi szószóló leadta saját és a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát. Az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók saját vagyonnyilatkozata nyilvános, és február 1-jétől megtekinthető az Országgyűlés honlapján a képviselő, illetve a szószóló neve alatt.