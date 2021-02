Fucsovics győzelemmel kezdett Melbourne-ben

Magyarországon az összes veszélyeztetett társadalmi réteggel – az idősekkel, az egészségügyben dolgozókkal, és a fontos közfeladatot ellátó személyekkel – párhuzamosan kezdődött el az olimpikon sportolók oltása a koronavírus elleni vakcinával.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) közlése szerint Budapesten már péntek délelőtt megkapta a vakcinát a nyári és a téli olimpiára készülő magyar sportolók első csoportja. Elsőként a dél-afrikai edzőtáborba utazó kajakválogatott jutott hozzá a Moderna nevű oltóanyaghoz. A MOB közölte, a következő hetekben további sportolók és szakemberek oltását tervezi. A magát közleményében „az olimpiai eredményességet szem előtt tartó szervezetként” minősítő MOB a sportági szövetségek jóváhagyásával egy 868 fős listát állított össze. A magyarral szemben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyáltalán nem szorgalmazza és nem követeli meg a sportolók privilegizált oltását. A nemzetközi szervezet keddi közleményében úgy fogalmazott, hogy támogatja a tokiói olimpia résztvevőinek Covid-19 elleni védőoltását, de nem követel ehhez kiemelt hozzáférést a sportolók számára. „A NOB továbbra is határozottan támogatja a veszélyeztetett csoportok, az egészségügyi dolgozók, az orvosok és mindazok oltásának prioritását, akik biztosítják társadalmunk fenntartását és biztonságát”, egyúttal a testület közleményében egyenesen kizárta, hogy a sportolók oltása előfeltétele lenne a nyári olimpiai szereplésnek, ezt „etikailag kétségesnek” minősítette. A Covid-19 világjárvány súlyosbodása ellenére az oltás a NOB szerint csak a rendelkezésre álló „sok eszköz egyike” az egészségügyi arzenálban, de „nem a döntő fegyver”. Az olimpia szervezői az érkezők speciális karanténba helyezését, a folyamatos teszteket, az egyéni védőeszközöket, és az érintkezési lehetőségek minimálisra redukálását is ugyanolyan fontosnak tartják. A sportolók oltását csak a járvány elleni harc második szakaszában, „ha az oltás a szélesebb közönség számára elérhetővé válik”, akkor tartják etikusnak; erre fel is szólítják a küldöttségek tagjait, hogy ebben az esetben „a nemzeti irányelveknek megfelelően oltassák be magukat a lakóhelyük szerinti országban”. Vagyis a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egy szóval sem kért a sportolóknak privilegizált ellátást a tokiói játékok miatt. A Magyar Olimpiai Bizottság azt írta, hetekkel ezelőtt kéréssel fordult a magyar kormányhoz, hogy vegye fontolóra az olimpiai játékokra készülő sportolók mihamarabbi beoltását.