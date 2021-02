Hétfőn is tüntettek a vendéglátósok a Hősök terén

Az oltási terv alapján a kormányhivatali dolgozók hamarabb szerezhetnek védettséget, mint önkormányzatoknál dolgozó társaik. Az MKKSZ ezt elfogadhatatlannak tartja.

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) január közepe óta harcol azért, hogy a koronavírus elleni védőoltások beadási sorrendjében egy szintre kerüljenek a települések polgármesteri hivatalaiban dolgozó ügyintézők a kormányhivatalokban az ügyfelekkel foglalkozó társaikkal. A szűkszavú oltási terv ugyanis a kormánytisztviselőket a rendvédelemben dolgozókkal együtt a negyedik kategóriában említi, az önkormányzati tisztviselőkről azonban egyetlen szót sem ejt, vagyis nekik be kell állni a sor végére az életkoruk és betegségeik szerint megállapított csoportba. A megkülönböztetés különösen azokon a helyeken okoz feszültséget, ahol ugyanabban az épületben működik a polgármesteri hivatal és a járási hivatal, ahol a bejárattól balra hamarabb megkapják a vakcinát, mint a jobb oldalon ügyfelekkel foglalkozók. A szakszervezet elnöke, Boros Péterné először Müller Cecília országos tisztifőorvoshoz fordult, hogy kezeljék egyenlő mércével a hivatalok munkatársait, s ugyanezt kérte Pintér Sándor belügyminisztertől is. Furcsamód azonban a kérésre megfogalmazott válaszok nem egyformák. Lakatos Tibor dandártábornok, az Operatív Törzs ügyeleti központ vezetője az országos tisztifőorvos nevében, de a belügyminiszterre hivatkozva január 19-én azt közölte, hogy kevés az oltóanyag, és egyébként is marad az eredeti sorrend. Nemes egyszerűséggel megkerülte a választ a két tisztviselői csoport közötti különbségtétel megszüntetéséről. Időközben nyilván a Belügyminisztériumban is érzékelték, hogy durva hiba a kétféle mérce, így múlt pénteken Zsinka András helyettes államtitkár már azt írta az MKKSZ elnökének, hogy megvizsgálják, miként lehetne mégis beilleszteni az önkormányzati hivatalnokokat is az oltási menetrend IV. kategóriájába. Az egymásnak is ellentmondó kormányzati üzengetés azért is veszélyes, mert az ebben a körben oltásra várókat arra kérték, ne regisztráljanak a vakcináért. Ám ha mégsem kapják meg a védelmet hozó oltást, heteket veszítenek a késői jelentkezéssel. Az MKKSZ mindenesetre tovább küzd a tisztviselők egyenlő elbírálásáért, a „hiba” felülvizsgálatát kérte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárától, György Istvántól is. Válasz azonban még nem érkezett tőle.