SZFE - Távol a valódi szakmaiságtól

Elismert szakemberek irányítják a Színház- és Filmművészeti Egyetem szeptemberben induló mozgóképes osztályait - adta hírül minap az intézményt irányító alapítvány. A bejelentésnek legalább részigazsága van.

A világhírű operatőr rendezést, a film nélküli író forgatókönyvírást, az egyetlen dokumentumfilmet jegyző televíziós szerkesztő dokumentumfilmkészítést tanít a megújuló Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Filmrendezők: generációs távolságok Az újonnan induló filmrendező osztályt indító András Ferenc esetében nem lehet elvitatni, hogy a magyar filmtörténet szempontjából jelentős rendező, ő volt az, aki hetvenes és a nyolcvanas években angolszász stílusú, műfaji rendező volt, aki például a Dögkeselyű című 1982-es alkotásával újradefiniálta a magyar krimit. Két másik jelentős műve a Bereményi Géza által írt Veri az ördög a feleségét (1977) és A nagy generáció volt. Utolsó mozis játékfilmje a 2003-as Szent Lőrinc folyó lazacai óriási bukás volt. András Ferenc segítője Soós Péter lesz, aki minden bizonnyal a tévés rendezést tanítja majd, hiszen olyan produkciókat jegyez, mint az Űrgammák, a Jóban rosszban, a Géniusz, az alkimista, a Tűzvonalban, a Hacktion vagy a Korhatáros szerelem. A magyar, rendszerváltás utáni tévés esztétika és a konzervatív dokumentarizmus lesz a mérvadó az operatőr képzésben, ahol Sára Balázs lesz az osztályfőnök. A filmrendező mesterképzést (MA) viszont Koltai Lajos, a Malénáért 2001-ben Oscarra jelölt operatőr kezébe adják, aki rendezőként csupán két filmet jegyez: az egyik a leállások és költségvetési botrányok közepette, több mint 2,5 milliárd forintból (ebből 920 millió forint közvetlen állami pénz) készült Sorstalanság, illetve a két évvel később, számos sztárral készült amerikai Este című produkció. Ezek után Koltai nem rendezett többé filmet, bár abban rekorder, hogy mennyi újabb hollywoodi felkérésről és tervről beszélt, amelyek közül végül egyik sem valósult meg. Rendezőként semmilyen elismerést nem kapott a filmjeiért. Érdekesség, hogy a Sorstalanság a versenyprogram kihirdetése után utólag, last minute került a Berlináléra és a film karrierje során Pados Gyula operatőr kapta a legnagyobb díjat a 2005-ös Cameraimage-on. Az Este szóba sem került az aktuális díjszezonban. Summa summarum, elmondható, hogy a szeptemberben induló ifjú rendezőket igazi szenior csapat oktatja majd, lévén András Ferenc hetvennyolc, Koltai hetvennégy éves, pedig vannak kurrens, a világ élvonalában számon tartott alkotóink, mint Enyedi Ildikó, Mundruczó Kornél vagy Nemes-Jeles László. Forgatókönyvírók, együtt a diákokkal Igaz, több filmes képzés esetében sokkal nagyobb a távolság az elképzelt és a valós szakmaiság között. A Vajna-korszakban kiemelkedően fontossá váló forgatókönyvírás képzést két regényíró kezébe adták, akik közül egyikükhöz sem köthető nagy mozisiker vagy díjakkal elismert szerzői mű. Igaz, Fonyódi Tibor jegyez olyan egészestés műveket, mint Hódin Jenő Metamorfózisa, Gyöngyössy Bence jegyezte Janus és A feltaláló, illetve a Tűzvonalban 46 epizódja (az MTI-hez eljuttatott közlemény még felsorolta a meg nem valósult Kincsem szkriptjét is), Bán Jánosnak pedig nincs még megfilmesített forgatókönyve. Mindkettőjüket a jelenlegi mozgóképes hatalmi-rendszer legitimálja, hiszen Fonyódi a Nemzeti Filmintézet forgatókönyv-fejlesztési igazgatója, és a Filmszakmai Döntőbizottság tagja, Bán pedig az M5 televízió csatornaigazgatója, a Hunyadi regényfolyama alapján készülő film egyik producere pedig Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere. Közszolgálatiság, vallási alapokon Az új dokumentumfilmes osztály azé a Barlay Tamásé lesz, aki többek között korábban az MTVA vallási, kisebbségi és határon túli műsorainak főszerkesztői tisztét is betöltötte. 2014-ben egy kerekasztal beszélgetésen kijelentette, hogy az európai kultúrkör arra a jézusi tanításra, etikai normára épül, hogy „ne tedd mással azt, amit nem szeretnéd, hogy veled tegyenek”. Illetve ennek pozitív megfogalmazása, „azt tedd felebarátoddal, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek. Ha pedig mindinkább elterjed a társadalomban ez a fajta etikai hozzáállás, az mindannyiunknak jó lesz” – mondta, hozzátéve: ennek a gondolatnak az elterjedését segítenünk kell a magunk eszközeivel a közszolgálati médiában. Barlay jelenleg vezetője a közmédia tanácsadói testületeként működő Kós Károly Kollégiumnak. A kollégiumot 2012-ben alapították, amelynek fő feladata "a külhoni magyarsággal foglalkozó műsorok és hírügynökségi tartalmak elemzése." Mivel gyakorlati képzésről van szó, nem érdemes elsiklani afelett, hogy Barlay csupán egyetlen dokumentumfilmet rendezett, 2003-ban az Ázsia elzárt szíve: Ujgúriát, amely egy Belső-Ázsiába eljutó magyar expedíció napjait mutatta be. Többször volt konzultáns Zsigmond Dezső dokumentumfilmjeiben. Filmesként eddig semmilyen nevesebb hazai vagy nemzetközi elismerést nem kapott. Az MTVA nem csak a valóságot filmező rendezők képzésébe folyik bele, televíziós műsorkészítő osztályt Erhardt Ágoston az MTVA kiemelt szerkesztője fogja vezetni, aki az utóbbi néhány évben sok közmédiás portréműsor készítésében közreműködött. Ilyen az Új nemzedék és az Isten kezében című sorozat, amelynek felelős szerkesztője is, emellett felelős szerkesztője külhoni műsoroknak.