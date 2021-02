Balázs Attila megsérült, Babos Tímea kikapott Melbourne-ben

Nem a magyarok napja a keddi az Australian Open felvezető tornáin.

Balázs Attila 2:2-es állásnál sérülés miatt feladta első fordulós mérkőzését a Melbourne-ben zajló, Great Ocean Road Open elnevezésű 320 ezer dollár (94,4 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztornán. A magyar szövetség Facebook-oldala szerint a világranglistán 94. játékos lábsérülés miatt adta fel a spanyol Carlos Alcaraz elleni találkozóját. A férfi versenyeket szervező ATP honlapja azt írta, Balázs a bal sarkában érzett fájdalom miatt nem folytatta a játékot a negyedik gémet követően. A Great Ocean Road Open a jövő héten rajtoló Australian Open egyik felvezető tornája.

Eredmény: 1. forduló (a 32 közé jutásért): Carlos Alcaraz (spanyol)-Balázs Attila 2:2-nél Balázs sérülés miatt feladta

Babos egyesben kiesett, párosban visszalépett

Babos Tímea vereséget szenvedett a második mérkőzésén, így nem jutott be a legjobb 16 közé a Gippsland Trophy elnevezésű melbourne-i, 448 ezer dollár (137 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztornán. A világranglistán 115. magyar játékos kedden a 12. helyen kiemelt francia Caroline Garciával csapott össze, aki 44. a világranglistán, de 2018 szeptemberében negyedik is volt. A kétszettes mérkőzés 1 óra 41 percig tartott, és Babos mindkét játszmában kétszer veszítette el adogatójátékát, míg ellenfele egyszer-egyszer. A magyar teniszező párosban is érdekelt lett volna ezen a héten, de nem a Gippsland Trophyn, hanem a párhuzamosan ugyanott zajló Yarra Valley Classicon. Visszaléptek azonban az Aleksandra Krunic, Martina Trevisan szerb, olasz kettős elleni keddi mérkőzésük előtt a francia Kristina Mladenoviccsal, akivel címvédőként készülnek a jövő hétfőn rajtoló Australian Openre. Mladenovicnak ezen a tornán, a vasárnapi egyes mérkőzése során ápolták a jobb karját, és Babos menedzsmentjétől származó információ szerint azért nem vállalták a párosmeccset, mert nem akarták kockáztatni a komolyabb sérülést.