Zenével nyitni a világra

Elektronikus zenével sarkallta alkotásra a dányi romatelep néhány kamaszlányát az AZVLM nevű művészcsapat.

Rendhagyó módon ösztönözte alkotásra a dányi romatelepen lakó néhány tinilányt az AZVLM (értsd: az valami) nevű négytagú művészcsapat. A 2018 végén alakult kollektíva fő célja, hogy kreatív projektekkel és szórakoztatva sarkalljon másokat arra, hogy közös művészeti alkotásokat hozzanak létre. A csapat tavaly nyáron úgy döntött, hogy olyan feladatot vállal, mellyel másokon tud segíteni. Egyikük, Makay Anna elektronikus zenész ekkor találta ki, hogy a hátrányos helyzetű gyerekekkel együtt készítsenek zenei albumot. – A megvalósításhoz először megkerestük a BAGázs Közhasznú Egyesületet, mondván, szívesen tartanánk órákat fiataloknak – mondja Mohácsi Luca az AZVLM egyik tagja. A csapat így részt vett egy három napos önkéntes képzésen, majd az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) nevű gyerekprogram keretén belül járt szeptembertől hetente a dányi romatelepre, azért, hogy tanítsanak felső évfolyamos lányokat. – A másfél órás foglalkozásoknak kötött rendjük volt, az órákat közös énekléssel és koreográfiával nyitottuk, majd játékos foglalkozás következett – folytatja. A feladatok között szerepelt ritmusjáték, szöveg- vagy dallamírás, ezekben a fiatalok segítségére volt egy elektronikus eszköz, amivel könnyen tudtak maguk is dallamokat készíteni. A felvett anyagokból az oktatók azután komplett zeneszámokat vágtak össze, amelyeket magukkal vittek a következő foglalkozásra, ahol lejátszották azokat. – A gyerekek az elkészült dalok hallatán nagyon lelkesek voltak, hiszen számukra korábban elképzelhetetlen volt, hogy kész zeneművet hozzanak létre – meséli Mohácsi Luca, aki szerint a telepen élő lányoknak nemcsak a kreativitását, de az önbizalmát is növelték a játékok. A dányi romatelepen azonban nemcsak az AZVLM szabadidős programja segíti a tanulást, a 2011 óta működő BAGázs is arra törekszik, hogy fejlessze a diákok képességeit, melyet a szintén Pest megyei bagi romatelepen is megtesz. – A BAGázs alapvető célja a roma integráció, amelynek keretében Bagon és Dányban is programokat biztosítunk óvodás kortól egészen a középiskoláig – mondja Szilasi Blanka szociális munkás, az egyesület munkatársa, aki szerint a BAGázs másik előnye, hogy az integrációt komplexen közelíti meg. A programok résztvevői ugyanis nemcsak a BAGázs munkatársai, önkéntesei és a telepen élő gyerekek, de azok szülei és a helyi pedagógusok is, míg az otthoni fejlesztés program keretében az egyesület tagjai a szülők jelenlétében tartanak foglalkozásokat, így a módszereket később a család is hasznosítani tudja. Szilasi szerint a szabadidős programok azért is hasznosak, mert a romatelepen élő gyerekek nem tehetik meg, hogy különórákra járjanak sem az anyagi körülmények, sem a helyi adottságok miatt, miközben a foglalkozásokon olyan fővárosból érkezett lányokkal találkoznak, akikkel a közösségükben nem. – Ezek az összejövetelek mindkét fél számára hasznosak, hiszen az önkéntesek is sokat tanulnak belőle. Úgy érzem, a telep lányai és mi is érzékenyedünk. Névjegyek: Mohácsi Luca 1995-ben született Budapesten, grafikus. Szilasi Blanka 1996-ban született Budapesten, szociális munkás és tanácsadó.